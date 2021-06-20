Gizli cennet

Denizli’nin Çivril İlçesi'ndeki Işıklı Gölü, doğal güzellikleriyle turizmin yeni cazibe merkezi oldu. Büyük bir bataklık olan gölde suyun tutularak tarım alanlarında kullanılması için 1950 yılında baraj projesi başlatıldı. Elma ve şeftali bahçelerinin bulunduğu 50 bin hektarlık tarım alanı buradan sulanıyor. Sazan, turna ve kerevite ev sahipliği yapan, göçmen kuşların uğrak yeri olan göle ün kazandıran şey ise nilüfer çiçekleri.

4 AY YÜZEYDE KALIYOR

Yıllarca yöre halkının dinlence mekânlarından biri olan Işıklı Gölü'nün güzelliği artık tur şirketleri ve yabancı misafirler tarafından da keşfedildi. Yapımından 65 yıl sonra ilk turistlerini ağırlayan göle olan ilgi her geçen gün artırıyor. Yılda 4 ay çiçek açan nilüferleri görmek ve sazlıklar arasında mistik bir yolculuk yapmak için Rusya, Ukrayna ve Uzak Doğu'dan turistleri ağırlayan Işıklı Gölü'nde eski balıkçı tekneleri şimdilerde turist taşıyor.

NİLÜFER BAHÇESİ GİBİ

Son dönemdeki kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü gölün en derin yeri 8.5 metre. Sığ göl nilüferler için eşsiz bir ortam sağlıyor. Mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler ağustos sonuna kadar göl yüzeyini kaplıyor. Kuraklığın etkisi ile göl suyunun yarıdan fazlası çekiliyor. Yaz sonunda nilüferlerin olduğu alan karaya dönüşüyor. Su yeniden çoğaldığında ise nilüferler yeniden ortaya çıkıyor.

MİSTİK BİR YOLCULUK

Beydilli Mahallesi sakinleri, turizmin gelişmesi sonrasında bir kooperatif kurdu. Balıkçı tekneleri turistleri ağırlamak için yeniden düzenlendi. Turistler için 1 saatlik turlar yapılıyor. Eşsiz nilüfer manzarasının büyülediği turistler sazlıklar arasında mistik bir yolculuk yapıyor. Motorla yapılan yolculuk nilüferlerin bulunduğu alana gelindiğinde değneklerle devam ediyor. Özellikle hafta sonu sonları boş tekne bulmak zorlaşıyor.

“DAHA FAZLA TANITIM YAPILMALI”

Bölgedeki balıkçıların tekneleriyle turist taşımaya başladığını vurgulayan Beydilli Muhtarı Atilla Savran şunları söyledi: “Son birkaç yıldır tekne turları yapılıyor. Bunlar eski balıkçı tekneleri. Kooperatifimizde 35 tekne bulunuyor. Sırasıyla tekneler tura çıkıyor. Turumuz 1 saat sürüyor. Burası sulama amaçlı yapılmış bir baraj. Bu eşsiz güzelliği turistler yeni keşfetti. Daha fazla tanıtım yapmak istiyoruz.”

TURİZMİ GEÇ KEŞFETTİK

Tekne sahibi olan Murat Oğuz, bölgede insanların çiftçilik ve balıkçılıkla geçimini sağladığını söyledi. Son dönemde kuraklık nedeniyle geçim sıkıntısı başladığını ancak turizmin gelişmeye başlamasıyla yeni bir gelir kapısına kavuştuklarını belirten Oğuz, “Burada toprağı olmayan tamamen gölden geçinen 25 kadar aile var. Zamanında tanıtımını yapamamışız. Biraz geç oldu. Turizmi yeni keşfettik” dedi.