Gizli kalmış fantastik dünya: Galapagos Adaları

Ekvador Cumhuriyeti’ne bağlı olan Galapagos Adaları doğal yapısı, bitki örtüsü ve egzotik hayvanları ile dünyanın dört bir yanından hayli ilgi çekiyor. Büyük Okyanus’un doğusunda yer alan gizli kalmış Galapagos Adaları; dev kaplumbağalar, deniz iguanaları, albatroslar, mavi ayaklı kuşlar ve daha pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor...

Benzersiz Bir Deneyimin Adresi: Galapagos

Galapagos kelime anlamı olarak “başka yerde bulunmayan” ya da “endemik türler bakımından zengin” anlamına geliyor. Tıpkı adının taşıdığı anlam gibi, hem sular altında hem de karada eşi benzeri görülmeyen, masallardan fırlamış gibi duran, pek çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bitki örtüsü ve toprak türleri bakımından da son derece ilgi çekici olan Galapagos'un jeolojik yapısı bölgenin farklı, alışılmışın dışında bir görüntü sergilemesini sağlıyor. Yüksek bir alandan adalar bölgesine bakıldığında, yüzyıllar önce yer kabuğundan süzülen lavların soğuması ve katılaşması ile meydana gelmiş olan yapının bugünkü hâli tüm güzelliği ile gözler önüne seriliyor ve bu jeolojik kökenli görüntü nadir rastlayabileceğiniz manzaralar ortaya koyuyor.



Volkanik Patlamadan Oluşan Doğal Güzellik

Bugünden geriye yaklaşık dört milyon yıl önce denizin 4000 metre derinindeki volkanik hareketlerle oluşmaya başlayan Galapagos Takımadaları, Nazca tektonik plakası üzerinde yer alıyor. Sık ve sürekli gerçekleşen volkanik patlamalar nedeniyle oluştuğu için adaların deniz ve yükseklik seviyeleri değişkenlik gösteriyor. Yanardağ kökenli adaların bazıları volkanik olma özelliğine hâlâ sahip. Galapagos adaları; 14 büyük ada, 8 küçük ada ve 40 küçük adacıktan oluşuyor. Pinta, Santa Fe, Darwin ve Wolf, büyük ölçekli adaların en meşhur olanları arasında yer alıyor.

Sıra Dışı Canlıların Yaşam Alanı

Bölgedeki canlılar hem görünüş hem de tür olarak oldukça sıra dışı bir portre çiziyor. Yalnızca Galabagos Adaları'nı ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz bitki ve hayvanlardan bazıları:

Deniz İguanası: Su seven ve yaklaşık 10 metre derinliğe dalabilen bu kertenkele, aynı zamanda deniz suyunda yiyecek arayan tek kertenkele olma özelliğine de sahip. Bu iguana türüne “Galapagos Ejderi” ve “deniz kertenkelesi” de deniyor.



Dev Kaplumbağalar: Galapagos dışında Aldabra'da da bulunan dev kaplumbağalar, 100 yıldan fazla bir süre hayatta kalabiliyor. Avlanma sebebiyle sayısı hayli azalmış olan dev kaplumbağaların koruma altına alındığını da eklemek gerek.

Fregat Kuşları: Tropik bölgelerde yaşayan ve koloni biçiminde yalnızca uzak adalarda yaşamayı tercih eden Fregat kuşları, tek seferde binlerce km uçabiliyor. Bu kuşlar, uçuşlaryla Galapagos Adaları'na gittiğinizde gökyüzünde sizi karşılıyor ve muazzam bir seyir keyfi vadediyor.

Lav Kaktüsü: Başka çok sayıda kaktüsten farklı olarak hayatta kalmış ve sığ lav alanlarında gelişecek biçimde evrilmiş olmasıyla ünlü olan bu kaktüs, doğanın nadide bitkilerinden birini görme deneyimi sunuyor.

Kırmızı Kaya Yengeçleri: Bu yengeç türleri Galagapos Adaları dışında farklı yerlerde de bulunuyor. Fakat buradaki yengeçlerin deniz iguanalarından gelen kenelerle beslenmesine ve iki türün birbiriyle kurduğu ilişkinin uyumuna tanık olmak yalnızca bu adalarda mümkün oluyor.

Galapagos Adalarında Gezilecek Yerler

T.C. vatandaşlarının hizmet, diplomatik, hususi ve bordo pasaport ile 90 güne kadar turistik amaçlı seyahat edebildiği Galapagos Adaları gezi ve keşif kapılarını gelen ziyaretçilere açıyor. Tabiatın ütopyası denen bu adalarda; C. Darwin Araştırma İstasyonu, Galapagos Ulusal Parkı, San Cristobal müzesi, Sierra Negra Yanardağı ve Turtle Bay Plajı gezilebilecek başlıca yerler arasında bulunuyor.

Denizden Gelen Yerel Lezzetler

Deniz ürünleri, Galapagos mutfağının bel kemiğini oluşturuyor. En meşhuru olan ıstakoz ile yapılan Encocado de Langostino yemeği yerel tatlar arasında yer alıyor. Yine deniz ürünleri ile hazırlanan Trie in la Calle de los Kioscos da denemeniz gereken lezzetlerden. Deniz ürünlerinin ve yerel yemeklerin yanı sıra, Galapagos'ta, gelen turistlere yönelik farklı ve modern mutfaklar da bulunuyor.

Kaynak: Tatil Sepeti