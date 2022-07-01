Gökyüzündeki yayla: Narat

Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi sınırları içinde yer alan Narat yaylası, adını aldığı dağın 2 bin 200 metre rakımınındaki yamacında yer alıyor. Künes yaylası adıyla da bilinen doğa harikası bu yayla, sessizliği, geniş ve güzel akarsuları, serin havası ve verimli topraklarıyla ünlü.

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“Gökyüzündeki yayla” olarak tanımlanan yayla Çin’de Kazak etnik grubuna mensup vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı bir bölge. Güzel yayla manzarası ve Kazakların örf ve adetleri bir araya gelince, Narat’taki dağlar, akarsular, ormanlar, sulak alanlar ve karla kaplı tepeler daha çekici hale geliyor.

Narat Yaylası Turistik Alanı, ülkenin 5A düzeyindeki turistik alanlarından biri. Ayrıca Tianchi, Kanas ve Turfan’dan sonra Xinjiang’ın en meşhur turistik alanları arasında yer alıyor.

2017 yılında Narat yaylası toplam 2 milyon 400 bin turist ağırladı. Bu sayı önceki yıla göre yüzde 18 arttı.

Kuşak ve Yol girişimi inşasının ilerletilmesiyle, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan, bugün ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin karayolu ulaşımının merkezi konumunda bulunan Narat’ın yeni gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. (Depo Photos)

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