Gölcük kar manzarasıyla hayranlık uyandırıyor

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık görüntü havadan da görüntülendi.

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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği tabiat parkı, dondurucu soğuğa rağmen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle park içerisindeki göl de buzla kaplandı.

Tatil için İstanbul’dan Gölcük Tabiat Parkı’na giden Kadir Ateş, “Burası çok güzel. Her yer bembeyaz. İnsanı rahatlatan bir yer” dedi. (İHA)

