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Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzarasının tadını çıkardı.
Seyahat 15 Kasım 2020 - 16:33

İstanbul ve Ankara’nın yani sıra çevre il ve ilçelerden de gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp, piknik yaptı.

Girişlerin HES koduyla gerçekleştirildiği Gölcük Tabiat Parkı’na gelenler, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yapıp, stres attı.

(FOTO: DHA)

Bazı tatilciler de Gölcük’te kiralanan bisikletler ve golf arabalarıyla göl turu yaptı.

(FOTO: DHA)

Kentin gürültüsü ve pandemi tehlikesinden kaçarak doğayla baş başa kalan tatilciler, Gölcük’te sonbaharın keyfini çıkardı. (DHA)

 

Son güncelleme: 16:39 - 15.11.2020