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Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlar ile gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Güncellenme: 13:35, 18/01/2021
Haberler Seyahat
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti.

Tabiat parkında gece eksi 15 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı.

(FOTO: DHA)

40 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

(FOTO: DHA)

Karla kaplı çam ormanları ve donan göl, muhteşem bir güzellik oluşturdu.

(FOTO: DHA)

Bu arada Bolu Belediyesi tarafından göl çevresine ‘Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır’ ifadelerinin yer aldığı uyarıcı tabelalar yerleştirildi. (DHA)

Bolu
Yayınlanma Tarihi:13:32,