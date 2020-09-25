Gölyazı, Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine girdi

Ajans Press´in Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye’den Bursa´ya bağlı Gölyazı da listede 10’uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdi.

Listenin ilk 5’inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda) , Berat (Arnavutluk) ,Civita Di Bagnoregio (İtalya), Procida (İtalya), Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.



Bursa’nın en zengin antik yerleşim yerlerinden olan Gölyazı’nın tarihi M. Ö. 6. yüzyıla kadar uzanıyor. Antik adı “Apollonia ad Rhyndacum” olan Gölyazı, Roma çağında gelişti. Bizans döneminde daha çok dinsel içerikli eserler kazanan kasabada “Deliktaş” olarak anılan ve su kemeri olduğu tahmin edilen bir yapı ile “Taş Kapı” diye adlandırılan antik kale kalıntılarının yanı sıra, Kız Adası'nda bulunan Apollon Tapınağı'nın kalıntıları, antik tiyatro kalıntıları, yarımadanın çevresinde kalıntılarına raslanıyor.

Hagios Konstantinos Manastırı Kilisesi bölgenin en ilgi çekici tarihi kalıntılarından birisi… SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan bölgede ayrıca, yapılış tarihi bilinmeyen tarihi bir cami ve hamam bulunuyor.

Bugün “ağlayan ağaç” adıyla anılan ve Gölyazı’nın yarımadayla bağlantısını sağlayan köprünün başında bulunan 750 yıllık çınar da görülmeye değer bir doğa harikası.



Gölyazı, Türklerle Rumların ortak tarihi açısından önemli özelliklere sahip. Eski bir Rum köyü olan ve bugün daha çok mübadele ile Selanik'ten göç edenlerin yaşadığı Gölyazı, Osmanlı döneminde Türklerle Rumların bir arada yaşadığı ve Rumların çoğunlukta olduğu bir yerleşim merkeziydi.

Kasabanın geçim kaynağı tarım, balıkçılık ve turizm… Uluabat Gölü’nde turna, sazan ve köylüler tarafından “Feki” adı verilen küçük bir balık türü yaşıyor. İlkbaharda gölün yükselmesiyle su içinde kalan ağaçlar, yine bu sularda süzülen ördekler, çoğu zaman gölü kaplayan sis, sazlık bölgeler, sandallarında avlanan balıkçı kadınlar, Arnavut kaldırımlı sokaklar; antik çağda Apolyont olarak bilinen bu köyün güzelliklerinden yalnızca birkaçı… (DHA)