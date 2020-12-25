Gören hayran kalıyor! İnsuyu Mağarası’na 65 bin ziyaretçi

Çevresinde yapılan bilinçsiz sulama nedeniyle içindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam eden İnsuyu Mağarası, 2019 yılında 114 bin 253 kişi tarafından ziyaret edildi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran’da yeniden ziyaretçilere açılan İnsuyu Mağarası’nı yılbaşından bu yana 65 bin kişi ziyaret etti.

İnsuyu Mağarası’nı görmek için Ankara’dan gelen Dağıstan Ateş, “Daha önce görme fırsatım olmamıştı. Çok harika bir yer. Herkesin bu güzelliği görmesi lazım” dedi.

“GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER”

Antalya’dan geldiğini söyleyen Gülbeyaz Hakikat de “İnsuyu Mağarası’nı çocukken görmüştüm. O zaman da etkileyiciydi, hâlâ etkileyici. Üzüldüğüm tek durum göllerde suyun kalmaması ama gezilip görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. İnsuyu Mağarası gerçekten çok güzel bir yer” ifadelerini kulandı.

İNSUYU MAĞARASI

Burdur-Antalya karayolu üzerinde, Burdur’a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, 597 metre uzunluğunda yatay bir mağaradır. İnsuyu’nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. (DHA)