Görenleri hayran bırakan Sahara Milli Parkı

İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda ‘sakin şehir’ unvanı almasının ardından tanınırlığı artan Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Şavşat denilince de akla ilk olarak Sahara Milli Parkı geliyor. İlkbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Sahara Milli Parkı’nın görsel şöleni, Artvin ile Ardahan şehrini birbirine bağlayan virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor.

“YAZI DA KIŞI DA AYRI GÜZEL”

Bölgede seyahat eden Mesut Yılmaz isimli vatandaş, “Şavşat ilçemiz her haliyle ayrı güzelliğe sahip. Coğrafyası her ne kadar zor da olsa biz burada yaşamayı seviyoruz. Sahara Milli Parkı dünyadaki nadir bölgelerden biri, ulaşımı her ne kadar zo rda olsa yazı da kışı da ayrı güzelliğe sahip” diye konuştu. (İHA)