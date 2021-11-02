Görenleri hayran bırakan Saklıkent Kanyonu’na turist yağdı

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki doğa ve tarihi güzellikleri ile Saklıkent Kanyonu’na turizm sezonunun sonunda turist yağdı. Yılda yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiği kanyonu geçtiğimiz hafta sonunda iki gün içerisinde 10 bine yakın kişi ziyaret etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırları içerisinde ve Fethiye Antalya karayolu üzerinde bulunan dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu havaların güneşli ve sıcak gitmesi nedeniyle turizm sezonunun sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

KANYONUN BUZ GİBİ SULARINDA SERİNLEDİLER ÇAMURLARINI SÜRDÜLER

Muğla ve Antalya ili ve ilçelerinden otobüs turları ve jeeplerle gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısında patlama oldu. Hafta sonunda yaklaşık 9 bin 500 turistin gezdiği kanyonun serin suları içerisinde yürüyüş yapıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirenler ardından şifalı çamurdan yüzlerine sürerek doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

ÜÇ SAAT İÇİN GELDİKLERİ KANYONDAN ALTI SAATTE ÇIKAMADILAR

Tur rehberi Veysel Uyanık 20 kişilik turist grubu ile geldiği kanyonun kelimenin tam anlamı ile doğa harikası bir turizm merkezi olduğunu belirterek“Kanyonun binlerce yıl evvel jeolojik çatlama ile oluştuğu biliniyor. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 18 km, yüksekliği ortalama 200 ile 600 metre arasında değişiyor. Bazı noktalarda kaya aralığı 2 metreye kadar daraldığından buralardan gökyüzünü görmek neredeyse imkansızdır. Bu doğal güzelliğe getirdiğimiz turistleri aslında üç saat için getirmiştik ama o kadar çok hayran kaldılar ki altı saattir kanyondan çıkamadık, buradan kano ile Eşen çayında rafting yapacağız, doğa, tarih ve kültürün bütün güzellikleri bir arada. Pandemi haricinde kanyonu yaklaşık yıl içerisinde 600 bin kişi ziyaret ediyor, birkaç yıl içerisinde bu rakam bir milyonu aşar” diye konuştu.

HER ÇOCUĞUMUZUN HER GENCİMİZİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER

Konya'dan üç günlük tatil için geldikleri Fethiye'den Saklıkent Kanyonu'nu çocukları ile ziyarete geldiğini belirten emekli öğretmen 57 yaşındaki Nursel Çakmal “Ülkemizin o kadar çok güzellikleri varki, gez gez bitiremiyoruz. Ben öğretmen olmama rağmen ilk kez burayı ziyaret edebildim. Fırsat buldukça ülkemin doğa harikası yerlerini geziyorum. Buraları daha çok tanıtılmalı. Ben 57 yaşında burayı gördüm ama çocuklarımızın gençlerimizin bu ülkenin değerlerini bilmesi öğrenmesi açısından okulların sık sık buralara ve benzeri yerlere tur düzenlemesinde büyük yarar görüyorum” dedi.