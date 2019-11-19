Görenleri hayrete düşüren ‘Eller Mağarası’

‘Eller Mağarası’ anlamına gelen mağarada, insanlık tarihine ışık tutan el izleri ve resimler bulunuyor.

En eskisinin M.Ö. 11.000 ile M.Ö. 7.000 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen birçok eser ilk günkü canlılığıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Yapılan karbon testlerine göre el izlerinin tarihi yaklaşık olarak M.Ö. 7300’lere dayanıyor.

Bu tarihlerde, insanların yaptıkları boyalar sayesinde el izlerini mağara duvarlarına bıraktığı belirlenmiş.

Mağarada, el izleri için kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere üç renk boya kullanılmış.

Arkeologlar, farklı renkteki el izlerinin ne anlama geldiği konusunda hala bir anlayış birliği sağlayamıyor.

Mağarada el izlerinden farklı olarak hayvan figürleri ve avlanmayla ilgili resimler de bulunuyor.

Cueva de las Manos Mağarası, 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınmıştı.