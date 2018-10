Gün batımı şehri San Diego

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şehir Turuna Nereden Başlamalı?

Öncelikle şu konuda içiniz rahat olsun, San Diego'ya varış saatiniz kaç olursa olsun hareketli bir şehirle karşılaşacaksınız ve vakit kaybetmeden keşfetmeye başlayabileceksiniz. Kafeler, restoranlar ve hatta bazı dükkanlar bile geç saatlere kadar misafirlerini ağırlıyor. Eğer hava ve zaman elverişli ise Old Town'dan kalkan ve şehir turu yapan turunculu ve yeşilli otobüslerden birini yakalayın.

Bu tur size önünüzdeki birkaç günde San Diego'da nasıl bir deneyim yaşayacağınızla ilgili iyi fikir veriyor. İlk akşam için sahildeki Seaport Village uygun bir seçim olacaktır. Aşırı kalabalık olmayan ama hemen hemen her mekandan yükselen canlı müzik sesleriyle turistleri cezbeden bu bölgede ister deniz kenarında yürüyüş yapabilir isterseniz sayısız restorandan birini seçerek füzyon mutfağının tadına bakabilirsiniz.

Tatilinizin diğer günlerinde şehrin biraz daha dışındaki rotalara yönelebilirsiniz. Örneğin; kente bir köprü ile bağlanan Coronado Adası görülmesi gereken noktaların başında geliyor. Sadece 15 dakikalık mesafedeki bu adaya püfür püfür bir tekne yolculuğu ile de ulaşabilirsiniz. Eğer sörf yapıyorsanız, mevsim her ne olursa olsun mutlaka burada bir kez denemelisiniz.

Fotoğraf çekmeye meraklı olanlar için ise adadan çekilen San Diego manzarası fotoğraflarının nefes kesici olacağını söylememiz gerekiyor. Eğer tatiliniz en az 4 gün sürüyorsa, bir gününüzü de Meksika sınırındaki Tijuana'ya ayırabilirsiniz. 30 dakika mesafedeki bu bölge aynı zamanda Carlos Santana'nın doğduğu şehir olmasıyla dikkat çekiyor. Hareketli bir gece hayatı için tercih edebileceğiniz en iyi nokta Tijuana. Gece kulüpleri, karaoke barlar ve diskoların en iddialıları ile karşılaşacağınız Tijuana'da zamanın nasıl aktığını anlamayacaksınız.

Mum Işığında Meksika Mutfağı

Meksika mutfağını seviyorsanız, San Diego'da en çok tercih edilen mutfak, Meksika'nın bol baharatlı ve acılı yemekleri. Romantik akşam yemekleriyle son derece uyumlu bir ambiyans ve menü sunan Meksika mutfağı, farklı damak tatları olan çiftleri bile mutlu ediyor.

En iyi örneklerini Old Town'da bulmanız mümkün. Hemen her restoranın menüsünde rastlayabileceğiniz balık tacoyu denemeden şehri terketmeyin. Son derece hafif ve lezzetli bir alternatif olduğu için özellikle turistlerin masalarında hemen her öğünde bulunuyor. Neye benziyor diye soracak olursanız; kuşbaşı balık parçalarının çeşitli baharatlarla harmanlanıp pişirildikten sonra lavaşın üzerine serilmesiyle ortaya çıkan bir yemek.

San Diego'ya özgü tatlardan bir diğeri de Clam Chowder çorbası. Çorba dediğimize bakmayın; patates, krema, un, süt gibi lezzetli tatları içinde bulunduran bu yoğun kıvamlı yemek, başlı başına bir öğününüzü oluşturabilir.

Romantik Bir Tatilin Favori Adresi

Seyahat dergilerine, gezi blog'larına ve tatil temalı web sitelerine sık sık bakıyorsanız San Diego'daki ünlü öpüşen çift heykelini bilirsiniz. Amerika'nın önemli bir askeri merkezi olan San Diego'daki sevdiğine kavuşan bahriyeli heykeli, romantizmin boyutlarını doruğa çıkarıyor. Heykelin altında aynı pozu veren ya da evlenme teklif eden çiftlerin sayısı saymakla bitmiyor. Eşsiz gün batımını zaten kentin hemen her noktasından izleyebilirsiniz.

Ancak okyanus kıyısındaki yürüyüş noktalarından biri olan La Jolla Cove, gün batımına ek olarak deniz aslanlarını da görebileceğiniz son derece romantik bir nokta. Baş başa tatile çıkan çiftlerin gün batımı şehri San Diego'da aşk tazeleyeceklerine hiç şüphe yok.

Kaynak: Tatil Sepeti