Gün doğumunu izleyebileceğiniz en iyi noktalar

Erken uyanan biri olun ya da olmayın, günün en güzel başlangıç noktası kuşkusuz gün doğumudur. Özellikle de ikonik anıtları veya çarpıcı doğal güzellikleri olan bir yerdeyseniz... İşte ışıltılı Tac Mahal’dan dünya dışı hissi veren Kapadokya’ya, dünya üzerinde gün doğumunu en etkileyici şekilde izleyebileceğiniz destinasyonlar...

Angkor Wat, Kamboçya

Günün her saatinde eşsiz bir güzelliğe sahip olan Angkor Wat, saatler gün doğumunu gösterdiğinde harikulade bir gösteri sunuyor ziyaretçilerine. Yüzünü batıya dönen ikonik tapınağın ardından doğan güneş, yapının silüetini havuzlara yansıtıyor.

Machu Picchu, Peru

Meşhur İnka Yolu'nu geçtikten sonra karşınıza çıkan manzara, doğanın bize verdiği bir ödül gibi. Zira güneş Huayna Picchu'ya vurduğunda antik kalıntılar ardındaki dağ ve taş duvarlar olağanüstü sarılıktaki ışıkla bir altın gibi parlıyor.

Kapadokya, Türkiye

Eğer gün doğumunu sıcak hava bolunu deneyimi ile buluşturmak istiyorsanız rotanızı çevirmeniz gereken yer, Kapadokya. Coğrafyasıyla size kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissettiren destinasyon, güneşi yakalamak için aynı anda havalanan balonlar ile masalsı bir sahneye de ev sahipliği yapıyor.

Inle Gölü, Myanmar

Myanmar'ın coğrafyasını en belirgin kılan yanlarından biri, suların üzerinde yüzen bahçeleri, Budist tapınakları ve yerden yüksek evleri. Yirmi kilometreyi aşkın bir ufukta uzanan bu manzarada gün doğumunu izlemek, fantastik olmalı.

Tac Mahal, Hindistan



Hindistan'ın en çok bilinen anıtı ve Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri Tac Mahal'in 22 yıl süren yapımında 20.000 işçi çalıştı. Mughal hükümdarı Şah Jahan'ın eşine olan aşkından doğan bu yapı, özellikle gün doğarken kendini daha çok belli eden kubbesinin ihtişamı ile büyüleyici bir nokta.

Cape Town, Güney Afrika

Adı her zaman ‘dünyanın en güzel şehirleri' arasında anılan Cape Town, Masa Dağı'nı arkasına alan muazzam bir konuma sahip. Bu konum onu en iyi gün doğumu izlenecek destinasyonların arasına yerleştirecek kadar da nefes kesici aynı zamanda.

Fuji Dağı, Japonya

Yeni yılın ilk gün doğumunu özel bir yerde karşılamak, Japonlar için bir gelenek. Ve Shinto inancının etrafında şekillenen bu geleneğe, hatsuhinode, göre; eğer bu esnada dışardaysanız ve gün doğumunda bir dilek tutarsanız tanrı Toshigami sizi tüm yıl boyunca kutsar ve dileğiniz gerçekleşir. Fuji Dağı da bu özel yerlerden biri.

Sahara Çölü, Fas

Eğer gün doğumunun peşinden gideceğiniz yolun uçsuz bucaksız ve gözlerden ırak olmasını istiyorsanız, rotanızı Sahara Çölü'ne çevirmenizi öneririz. Yüksekliği yer yer 250 metreyi bulan kum tepelerinin ardından doğan güneşin coğrafyayı boyadığı renge ve o esnada gölgelerin oynadığı oyuna hayran kalacaksınız.

Nemrut Dağı, Türkiye

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, zamanın Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleri eşliğinde bir gün doğumu izlediğinizi hayal edin.UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut’ta bu eşsiz manzaraya tanıklık etmek için yaklaşık 40 dakika süren bir dik yamaç yürüyüşü yapmanız gerekiyor. Ancak buna değiyor. Zira bir yanınızda asırlar geçen zamana karşı tüm heybetiyle heykeller duruyor ve karşınızda Harran’a kadar uzanmış bir coğrafya yatıyor.

Kaynak: Oggusto