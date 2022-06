Günde 60 liraya bisikletle Türkiye turu

İzmir'de yaşayan Aysu-Halit Alnıaçık çifti, işlerinden istifa etti. Nisanda aldıkları son maaşlarını ceplerine koyup bisikletle Türkiye turuna çıktılar. 2 ayda 2 bin 400 kilometre yol yapıp Mardin'in Derik ilçesine ulaştılar. Turlarına kışa kadar devam edecekler. Yanlarında ocakları var, yemeklerini pişiriyorlar. Ya gittikleri kentteki arkadaşlarında ya da arazide uyku tulumlarında uyuyorlar. 2 kişi günde 60 lira harcayarak yola devam ediyor.

Tekstil sektöründe çalışan Aysu ile güvenlik sektöründe çalışan Mustafa Halit Alnıaçık çifti, 1 yıl önce İzmir’de dünyaevine girdi. Daha sonra çift, evlenmeden önce kurdukları hayali gerçekleştirmek için işlerinden istifa etti. Bisiklet ile Türkiye’yi dolaşma hayali kuran çift, nisanda aldıkları son maaş ile harekete geçti. İzmir’in Mustafakemalpaşa ilçesinden başladıkları Türkiye turunda günde 60 lira harcayan çift, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illeri gezdikten sonra 2 bin 400 kilometre yol aldıkları gezinin 66’ncı gününde Mardin’in Derik ilçesine ulaştı.

Aysu Alnıaçık, “2 aydır yoldayız, istifa ettik ve son maaşla yola koyulduk. İstediğimiz şey, ülkemizin güzelliklerini, kültürünü, tarihini ve insanını görmekti. 2 bin 400 kilometre yol yaparak Derik’e gittik. Müze kart çıkardık. Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş, Urfa’da bütün müzelere girdik. Bütün tarihi yerleri, ören yerlerini gördük. Çok mutluyum. Ülkemin her ilini görmek, her insanıyla tanışmak ve her sokağına girmek istiyorum” dedi.

“KENDİ YEMEĞİMİZİ, KENDİMİZ PİŞİRİYORUZ”

Mustafa Halit Alnıaçık da “Hakkari’ye gideceğiz, Karadeniz’e geçme planımız var. 66 gün oldu, yolumuza daha devam edeceğiz. Kışa kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, yurt dışına da çıkma planımız var. Fakat önce kendi ülkemizi gezmek istiyoruz. Saat 03.30’da yola çıkıyoruz, 10.00’a kadar sürüyoruz. Öğle saatinde mola verip, dinleniyoruz. Akşam da 17.00 gibi devam ediyoruz. Çok karanlık olmadan, kamp yerimizi kuruyoruz ya da arkadaşlarımızda kalıyoruz. Yola bu şekilde devam ediyoruz. Yanımızda ocağımız var. Kendi yemeğimizi, kendimiz pişiriyoruz. Benzinli ocağımız var. 2 kişi günde 60 lira harcayarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz” diye konuştu. (DHA)