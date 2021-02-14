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Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ziyaretçilerine, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.

Güncellenme: 11:08, 14/02/2021
Haberler Seyahat
Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü

Karaisalı ilçesinin Hacıkırı Mahallesinde bulunan, yöre halkı tarafından “Koca Köprü” diye anılan Varda Köprüsü, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak da biliniyor. Adana’ya uzaklığı karayolu ile 64 kilometre olan tarihi köprü, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

FOTO: İHA

Hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olan Varda Köprüsü, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor. (İHA)

Adana