Güney Afrika Cumhuriyeti gezilecek yerler: Afrika’nın renkli ucu…

Hem Hint Okyanusu'na, hem de Atlas Okyanusu'na komşu, Masa Dağı, Ümit Burnu, Kruger Ulusal Parkı gibi pek çok doğal güzelliklerin bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Zimbabve, Mozambik, Namibya, Botsvana ve Svaziland gibi ülkelere komşu olan Güney Afrika, muhteşem kıyı şeridi, eşsiz bitki ve hayvan türleri, eşine az rastlanır kültürel çeşitliliği, müzeleri ve tarihi yapıları ile üç tarafı okyanuslarla çevrili bir ülke. Şimdi Güney Afrika’nın gezilecek yerlerini tanıyalım…

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ GEZİLECEK YERLER

CAPE TOWN / MASA DAĞI

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinden sonra en kalabalık şehri olan Cape Town'da bulunan ve zirve noktası 1.085 metreyi bulan turistik bir dağdır. Bölgenin bir kısmını Masa Dağı Milli Parkı oluşturmaktadır. Dağın en mükemmel özelliği kenarları etkileyici kayalıklarla çevrili bir platoya sahip olmasıdır. Masa ismini almasının nedeni üst kısmınının masa gibi düz bir şekilde olmasıdır. Bu dağa ilk tırmanış 1503 yılında Antonio de Saldanha tarafından gerçekleştirilmiştir. Cape Town’a gelen turistlerin daha çok teleferikle gezmeyi tercih ettiği doğa harikası Masa Dağı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en turistik yerlerindendir. Masa Dağı'nda, yürüyüş, dağ bisikleti veya kaya tırmanışı gibi aktiviteler yapmanız mümkün. Dağın tepesinde yemek yiyebileceğiniz ya da hediyelik eşya alışverişi yapabileceğiniz mekanlar bulunuyor.

CAPE TOWN / KIRSTENBOSCH ULUSAL BOTANİK BAHÇESİ

Masa Dağı yakınlarında yer alır. 1913 yılında kurulan bahçenin kuruluş amacı ülkenin eşsiz bitki çeşitliliğini korumaktır. Kirstenbosch sakinleri ve ziyaretçilerinden büyük ilgi gören bahçe 528 hektar gibi büyük bir alanı kapsamaktadır. Birçok vadi ve dağa çıkış yolu üzerinde bulunduğundan dağcıların favori geçiş yollarından birine çevrilmiştir. Bahçenin çeşitli yerlerinden Zimbabveli meşhur heykeltıraş Arthur Fata’ya ait taş heykeller bulunmaktadır. Rengarenk bitkiler ve sanat eserleriyle dolu olan Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

CAPE TOWN / BOULDERS PLAJI

İsmini etrafındaki granit oluşumlu kayalardan alan Boulders Plajı başkent Cape Town’un Kleintuin Caddesi üzerinde yer almaktadır. ‘Sık Kayalıklar Koyu’ olarak da anılan bölge 1982 yılında buraya getirilen şirin penguenlerle dünyaca üne kavuşmuştur. Son yıllarda Boulders Plajı ve çevresinde yaşam süren penguenlerin sayısı 3 bini buldu. Boulders Plajı penguenlere yakın olmak isteyenlerin yaz tatilinde sık sık tercih ettiği serinleme alanlarından birine çevrilmiştir.

CAPE TOWN / İKİ OKYANUS AKVARYUMU

Hint ve Atlantik Okyanuslarında yaşayan canlılara ev sahipliği yaptığı için ‘İki Okyanus Akvaryumu’ adıyla anılmaktadır. 1995 yılında faaliyete başlayan akvaryum; Hint ve Atlantik Okyanusu Galerileri, Holcim Aktivite Alanı, Deniz Yosunu Ormanı Sergisi, Sappi Nehri Menderes Sergisi, Yırtıcı Sergisi ve Cape Fur Fok Sergisi gibi 7 farklı salona sahiptir. Özel camekanlar vasıtasıyla çocukların deniz canlılarına daha yakın olmasını sağlayan akvaryumda dalış sertifikası olanlara akvaryumun belirli bölgelerine dalma imkanı sunulmaktadır.

KRUGER ULUSAL PARKI

Afrika’nın en büyük milli parklarından biridir. 19.485 kilometrekarelik alanı kapsayan bölge, 1926 yılında ulusal park olarak ilan edilmiştir. Bir bölümü Zimbabve'de kalan bu parkın kuzeyden güneye uzunluğu 352 kilometre, doğudan batıya genişliği ise yaklaşık 60 kilometre. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda Limpopo ve Mpumalanga illeri arasında bulunan milli park, UNESCO tarafından ‘Biyosfer Rezervi’ olarak belirlenmiştir. Aslan, zebra, fil, bufalo, antilop gibi hayvanları barındıran bölge her yıl yüz binlerce safari meraklısını bünyesine çekmektedir. Kruger Ulusal Parkı vahşi yaşama ilgi duyanlar için en ideal adreslerden biridir.

BLYDE NEHİR KANYONU

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve uzunluğu 25 kilometreyi derinliği ortalama 750 metre olan Blyde Nehir Kanyonu, çoğunlukla kırmızı kumtaşından meydana gelmiştir. Kanyonun en yüksek noktası Mariepskop olarak bilinen tepedir ve tam 1.944 metre yüksekliğe sahiptir. Blyde Nehir Kanyonu, gür subtropikal bitki örtüsü sebebiyle dünyanın en yeşil kanyonlarından biri olarak, eşsiz manzaraları ile ziyaretçilerini büyülüyor.

CANGO MAĞARALARI

Western Cape Eyaleti, Oudtshoorn ilçesi yakınlarında bulunan kireçtaşı oluşumlu bir mağaradır. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Cango Mağaraları tüneller ve odacıklardan meydana gelmektedir. Etkilieyici sarkıt, dikit ve sütunlardan oluşan mağaranın içinde yürüyüş ve aydınlatma platformları kuruludur. Cango Mağaraları, yalnızca rehberli turlar eşliğinde ziyaret edilebiliyor.

JOHANNESBURG / İNSANLIĞIN BEŞİĞİ

Burası 47 bin hektarlık alanı kapsayan kireçtaşı mağaraları kompleksini içeren eski bir bölgedir. Johennesburg’un kuzeybatı bölümünde kente yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bölgenin ‘İnsanlığın Beşiği’ ismiyle anılmasının sebebi dünyada en fazla fosile ulaşılan nokta olmasından kaynaklanmaktadır. Yakın zaman önce nesli tükenen 15 hayvanın daha iskeletlerinin çıkarıldığı bölge,1999 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.

JOHANNESBURG / NELSON MANDELA EVİ

Ülkenin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’nın yaşadığı bu ev şehirde görülmesi gereken yerlerden biri. Mandela’nın 1946 yılından 1996 yılına kadar yaşadığı Vilakazi ve Ngakane caddelerinin kesişme noktasında yer alan ve bugün müze olarak kullanılan ev, iki odadan ibaret küçük bir yapı.