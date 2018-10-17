Güney Amerika’da İnkalar’ın izlerini sürebileceğiniz rotalar

Güney Amerika Latin ruhu, muhteşem doğası, birbirinden özel kültürel miraslarının yanı sıra, çok büyük medeniyetlere yıllarca ev sahipliği yapmış bir kıta. Doğaya karışıp bu eski medeniyetleri ziyaret etmek, onların bulunduğu noktalarda bulunmak ve durup bundan yüzlerce yıl önce insanların nasıl yaşadığını hayal etmek isterseniz işte takip edebileceğiniz rotalar...

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Göklerde Kurulmuş Bir Medeniyet: Machu Picchu

Güney Amerika‘nın gizemli Machu Picchu antik kenti, Peru'nun Cusco şehrinde, görkemli And Dağları’nın tepesinde bulunuyor. Mimarisiyle akılları alan Machu Pichu 3416 metre yükseklikte bulunuyor. Nefes kesici bu kente ulaşım ciddi bir tırmanış gerektiriyor. Tren ve otobüs kullanarak antik kente çıkmak gibi nispeten daha konforlu bir seçenek bulunsa da birçok maceracı, değişik trekking rotalarını tercih ediyor.

Machu Picchu'nun hangi amaçla kurulduğu hala bulunamasa da, İnkalar için kutsal bir alan olduğu biliniyor. Çevre İnka şehirlerinde yaşayan yerliler bu kutsal bölgeye yürüyerek geliyordu. Aynı deneyimi yaşamak, İnkaların geçtiği yollardan geçip bastıkları basamakları tırmanmak isteyen çoğu insan, trekking yollarını tercih ediyor.

Dünya'nın en ünlü trekking rotası: Inca Trail

Inca Trail, en popüler Machu Picchu rotası olmanın yanı sıra Dünya'nın en bilinen ve merak edilen antik rotalarından biri. 45 km uzunluğundaki İnka rotası, günde yaklaşık 12 km yürüyerek 4 gün 3 gece sürüyor. UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'ne kabul edildiği 2007 yılından beri, Machu Picchu sit alanında yüksek koruma önlemleri alınmış durumda.

Bu önlemler gereği Inca Trail turlarının günlük 500 kişi kapasite sınırı bulunuyor. Bu 500 kişilik kotanın yaklaşık olarak yarısı rehber ve taşıyıcılardan oluşuyor. (Rehberlerin yanı sıra, zorlu tırmanışlar sırasında valizler gibi bütün ağır yükleri taşıyan, “porter” denilen taşıyıcılar size eşlik ediyor.) Dolayısıyla turların kotaları çok çabuk doluyor ve yer bulmak için planlanan gezi tarihinden en az 5-6 ay önce tur kaydını yaptırmak gerekiyor.

Dayanıklıyım Ben Diyenler İçin: Salkantay Trek

Bu rota adını Nevada Salkantay adlı dağdan alıyor ve adından da kolayca anlaşılabileceği gibi turun kapsamına Nevada Salkantay tırmanışı da giriyor. 5 gün 4 gece süren bu turda toplamda 74 km yol katediliyor. 6721 km rakıma sahip Salkantay dağı Peru'nun en yüksek 12., Andlarının ise 38. dağı. Özellikle karlı dağ manzarlarını seven tırmanış meraklıları için Salkantay rotası harika bir seçenek olabilir.

Az zamanda çok manzara: Lares Trek

Larek rotası, İnka ve Salkantay'a nispeten biraz daha uygun koşullar sunduğu için son zamanlarda oldukça tercih edilen bir seçenek haline geldi. Bu rota da tabi ki bolca tırmanış içeriyor ancak diğer turlara oranla biraz daha kısa sürüyor. 33 km uzunluğundaki tur 3 günde bitirilebiliyor ancak bu program Machu Picchu'ya girişi kapsamıyor. Üçüncü günde Aguas Calientes'e varıyorsunuz, eğer hala devam etmek istiyorsanız kolayca plana bir gün daha ekleyip dördüncü günde Machu Picchu'yu ziyaret edebiliyorsunuz. Ayrıca Inca Trail gibi bir kotası olmadığı için Lares turlarına katılım çok daha kolay.

Rotanızı Çizmeden Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Hangi rotayı seçerseniz seçin turunuzun içinde kalacak yerleriniz de bulunuyor. Yemekler ise gezginlerin seçimine kalıyor. Turunuza ana öğünleri de dahil edebilirsiniz. Genellikle turu yemek dahil satın almak tercih ediliyor çünkü 5 günlük kumanya taşımak da çok pratik bir alternatif ve tırmanış sırasında yiyecek alacak noktalar bulmak da zor olabiliyor.

Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise bedensel hazırlık. Machu Picchu turlarına katılmadan önce kondisyonunuz yerinde olduğunu emin olmanız iyi olabilir. Zira bütün turlar günlük olarak 12-15 km yürümeyi gerektiriyor. Ayrıca, turların yüksek irtifada gerçekleşiyor olması ve zaman zaman yoğun tırmanış içermesi Machu Picchu'ya bedenen de hazırlıklı gitmeyi gerektiriyor.