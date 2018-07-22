Güney Fransa’nın mavi ve yeşili buluşturan Provence köyleri

Eğer yurt dışında tatil yapmayı seviyor ve yeni yerler keşfetmek istiyorsanız, şüphesiz ki Fransa aklınıza gelen ilk seçeneklerden birisidir. Hem Paris, Lyon, Nice gibi büyük şehirleri hem de kendine has tarzıyla ufak ve çekici köyleri bünyesinde barındıran Fransa, sizlere pek çok seçenek sunuyor. Eğer büyülü atmosferiyle, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek niyetindeyseniz tam size göre olacaktır.

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Lavanta Tarlaları ve Arnavut Kaldırımlı Dar Sokaklarıyla: Gordes

Gordes, Provence bölgesinin en meşhur ve turistik köylerinin başını çekiyor. Tarihi açıdan stratejik bir öneme sahip olan Gordes, tepe üzerine kurulmuş bir yerleşim yeri.

Aynı zamanda Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, Provence bölgesinin en bozulmamış alanlarından birisi olma özelliğini koruyor. Mimarisi ve şahane manzaralarıyla öne çıkan Gordes'e tepeden bakmak, Provence deneyiminizi eşsiz bir seviyeye çıkaracaktır.

Özellikle lavanta tarlalarıyla meşhur olan bu bölgede, Gordes, muhteşem kokularıyla sizi sarmalayacak olan lavanta tarlalarını görmek için de çok güzel bir seçenek. Lavanta severlerin uğrak noktası olan Abbaye de Senanque, Gordes'e sadece birkaç kilometre uzakta bulunuyor.

Lavantanın Envai Çeşidi Denince İlk Adres: Sault

Provence bölgesinde lavanta denince akla ilk gelen köy, Sault.

Muhteşem konumu sayesinde lavanta tarlalarına tepeden bakan Sault'ta, muhteşem kokular içinde gezerken aynı zamanda saymakla bitmeyecek faydası olan lavantadan yapılmış çeşitli ürünleri satan birçok dükkanı gezmeye de fırsatınız olacaktır.

Özellikle lavanta balı ve lavantalı dondurma Sault'un simge ürünleri arasında yer alıyor. Eğer Sault'a yolunuz düşerse bu ürünleri denemeden, bavulunuza güzel lavantalı ürünler yerleştirmeden geçmeyin.

Provence Bölgesi'nin Kızıl Kraliçesi: Roussillon

Provence köylerini gezerken morun, mavinin ve yeşilin yanına kırmızı da eklemek istiyorsanız, Roussillon köyü tam olarak uğramanız gereken yer diyebiliriz.

Luberon Dağı'nın eteklerinde yer alan Roussillon, özel coğrafyası sayesinde kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarını içinde barındıran bir yer. Kırmızı yoğunluğuna zıt olarak, Roussillon köyünde yer alan evler ise rengarenk.

Roussillon'a gelmişken bir yandan gezip bir yandan da bölgede yer alan klasik Fransız restoranlarına uğramadan geçmek olmaz. Hem karnınızın hem de gözünüzün bayram etmesini istiyorsanız Roussillon'a kesinlikle yolunuz düşmeli.

“Koku: Bir Katilin Hikâyesi” Filminin Meşhuru: Grasse

Provence bölgesinin adıyla sanıyla en meşhur kasabalarından bir tanesi de Grasse. Grasse'nin ünü parfümlerinden geliyor.

Sayısız kokuya ev sahipliği yapan parfüm müzesi, Grasse'de yer alıyor. Hem parfüm üretimi hem de parfüme dayalı tarihiyle, Fransa'nın parfüm konusunda en meşhur yeri Grasse kasabasıdır diyebiliriz.

Kasaba bu ünü sayesinde “Koku: Bir Katilin Hikâyesi” filminin de büyük bir bölümünün çekildiği yer olma özelliğini taşıyor.

Çeşmeleriyle ve Lüks Görüntüsüyle Fark Yaratan: Saint Paul de Vence

Saint Paul de Vence köyünü Provence bölgesindeki diğer köylerden ayıran en büyük özellik, köyün civarında birçok lüks villanın yer alması. Son derece lüks bir yaşama ev sahipliği yapan bu köyün içi ise taş evlerden oluşuyor.

Her sokak, fotoğraflarınız için benzersiz bir fon oluşturuyor. Saint Paul de Vence köyünün bir diğer farkı ise içinde pek çok sanat galerisinin yer alması. Diğer Province köylerine nazaran daha pahalı olan bu köy, sanat severler için benzersiz bir alternatif sunuyor.

Provence bölgesinin kendine has özelliklerinden birisi olan çeşmelere bu köyde sıklıkla rastlamak mümkün. Saint Paul de Vence köyüne kadar gelmişken, rezervasyon yaparak yerinizi garantileyeceğiniz La Colombe d'Or restoranını da gezinize eklemeyi unutmayın.