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Güney Kore’nin son nesil ‘deniz kızları’
Güney Kore’nin son nesil ‘deniz kızları’
Fotoğrafçı Mijoo Kim, Güney Kore'nin korkusuz kadınları Haenyo'ları en gerçek halleriyle fotoğrafladı.
Seyahat 5 Kasım 2018 - 15:30

Yerel dilde ‘Haenyo’ (deniz kadını) denilen bu yaşlı kadınlar, 20 metre derine dalıp okyanusun dibinden istiridye, denizhıyarı ve mürekkep balığı topluyor.

Fotoğraf: Mijoo Kim

Fotoğraf: Mijoo Kim

Kore Boğazı’ndaki dondurucu sularda tüpsüz dalış yapan bu cesur kadınlar, nefeslerini yaklaşık iki dakika tutabiliyorlar.

Fotoğraf: Mijoo Kim

Fotoğraf: Mijoo Kim

Koreli genç kadınların eğitim ve iş imkanı için daha büyük yerler göç etmesiyle sayıları giderek azalan Haenyo’ların çoğu 70 yaşının üzerinde.

Fotoğraf: Mijoo Kim

Fotoğraf: Mijoo Kim

Fotoğrafçı Mijoo Kim, “Bu kadınlar Kore kültürünün bir mirası ve Haenyo neslinin son kalanları, bu nedenle onları ölümsüzleştirmek istedim.” diyor.

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Fotoğraf: Mijoo Kim

Haenyo kültürünün geçmişi 5 yüzyıl öncesine kadar gidiyor.

Fotoğraf: Mijoo Kim

Fotoğraf: Mijoo Kim

Yaptıkları işi oldukça seven cesur kadınlar ise, “Bu iş kesinlikle zayıf olanlar için değil.” yorumunu yapıyor.

Fotoğraf: Mijoo Kim

Fotoğraf: Mijoo Kim

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Son güncelleme: 15:33 - 05.11.2018

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