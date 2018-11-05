Güney Kore’nin son nesil ‘deniz kızları’

Fotoğrafçı Mijoo Kim, Güney Kore'nin korkusuz kadınları Haenyo'ları en gerçek halleriyle fotoğrafladı.

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Yerel dilde ‘Haenyo’ (deniz kadını) denilen bu yaşlı kadınlar, 20 metre derine dalıp okyanusun dibinden istiridye, denizhıyarı ve mürekkep balığı topluyor.

Kore Boğazı’ndaki dondurucu sularda tüpsüz dalış yapan bu cesur kadınlar, nefeslerini yaklaşık iki dakika tutabiliyorlar.

Koreli genç kadınların eğitim ve iş imkanı için daha büyük yerler göç etmesiyle sayıları giderek azalan Haenyo’ların çoğu 70 yaşının üzerinde.

Fotoğrafçı Mijoo Kim, “Bu kadınlar Kore kültürünün bir mirası ve Haenyo neslinin son kalanları, bu nedenle onları ölümsüzleştirmek istedim.” diyor.

Haenyo kültürünün geçmişi 5 yüzyıl öncesine kadar gidiyor.

Yaptıkları işi oldukça seven cesur kadınlar ise, “Bu iş kesinlikle zayıf olanlar için değil.” yorumunu yapıyor.