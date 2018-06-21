Güneydoğu Asya’daki alternatif tatil destinasyonları

Güneydoğu Asya’da tatil söz konusu olduğunda çoğu kişini aklına ilk önce modern Bangkok, tarihi Hanoi veya görkemli Angkor Wat tapınağının bulunduğu Siem Reap geliyor. Ancak bölgede biraz derinlemesine araştırma yapıldığında aynı özellikleri taşıyan; ancak çok daha göz alıcı özellikler sunan fırsatlar bulunabiliyor...

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Sandakan – Malezya

Geçmişte İngiliz Borneosu'na başkentlik yapmış ve II. Dünya Savaşı sırasında ağır Japon bombardımanlarına göğüs germiş Sandakan kenti, kompakt hatta ilk bakışta sıkıcı gelebilecek bir görünümle gezginleri karşılıyor. Ancak biraz merkezinde dolaştığınızda ilgi çekici sokak pazarlarına ve koloni mimarisinden izler taşıyan, gösterişli ahşap konaklara denk gelebilirsiniz. Kentin tarihi hakkında bilgi edinmek için merkezin hemen arkasındaki tepeye odaklanabilirsiniz.

Malezya'nın arka planda kalan şehirlerinin başında gelen Sandakan'ın çevresinde ise sizleri zengin bir vahşi yaşam bekliyor. Kıyıdan birkaç kilometre içeri girip, Sepilok Rehabilistasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, bölgeye özgü birkaç canlı türünü görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Vahşi yaşamı insan müdahalesi olmadan gözlemlemeyi tercih ediyorsanız, Kinabatangan Nehri çevresine odaklanabilirsiniz.

Nan – Tayland

14. yüzyılda Chiang Klang ismiyle anılan Nan, eskiden Kuzey Tayland'da dış dünya ile bağlantısı son derece az olan Lan Na Thai Krallığı'nın merkeziymiş. Günümüzde ise sadece deneyimli gezginlerin ziyaret etmekten zevk aldıkları, ruhani yönüyle öne çıkan bir tatil destinasyonu haline gelmiş. Gerçekten de özellikle tapınaklarının duvarlarını süsleyen duvar resimleri ve el değmemiş doğasının oluşturduğu enfes manzaralar nedeniyle kent, gezi listesine alınmayı hak ediyor.

Duvar resimlerinin en etkileyicileri, antik Wat Phumin içerisinde yer alıyor. Yerel mimarinin en etkileyici örneklerinden sayılan dini yapının içerisindeki resimler, eski dönemde yerel halkın sürdürdüğü günlük hayat ile ilgili zengin detaylar barındırıyor. Yerel sanat eserlerini Nan Riverside Gallery'de inceledikten sonra doğal güzelliklerle iç içe olmak isterseniz, Tham Pha Tup Orman Parkı'na veya Sao Din Na Noi'ye gidebilirsiniz.

Dawei – Myanmar

Güneydoğu Asya'daki alternatif tatil destinasyonları listemizde sıradaki kent, gezginlere sunduğu fırsatlarla Tayland'ın gözde turizm cenneti Andaman Sahili ile boy ölçüşüyor. Ancak Andaman'dan farklı olarak bu yerleşim, konuklarına huzur dolu bir ortam sunuyor. Denizden, boş kumsallarla kaplı dar bir yarımada ile ayrılan kentin hemen yanında mangrov ormanları ile kaplı bir haliç bulunuyor.

Kenti sakinliği dışında turistik açıdan cazip kılan etkenlerin başında, ülkenin en iyi korunmuş koloni dönemi binalarına ev sahipliği yapması geliyor. Ayrıca fazla ziyaretçisi olmayan kumsallar, astronomların rahatsız edilmeden gözlem yapabilmelerine olanak tanıyor. Dawei'yi gezip dolaştıktan sonra zamanınız kalırsa motorsiklet kiralayıp bir diğer popüler yerleşim olan komşusu Maungmakan'a geçebilir veya Moscos Adası'nı ziyaret edebilirsiniz.

Davao – Filipinler

Eğer eşine az rastlanır doğal güzelliklerin tadını çıkartıp su sporları ile vakit geçirebileceğiniz bir yer arıyorsanız, Filipinler'in saklı cenneti Davao'yu tatil için tercih edebilirsiniz. Tartışmalı Başkan Duterte'nin memleketi olan Mindanao Adası'nın geri kalanından farklı olarak Davao, turizme odaklanmış ve konuklarına gayet güvenli bir ortam sunuyor.

Davao tatili sırasında gezintinize, Barangay Badas'ın zirvesinde yer alan ve Filipinler'deki en ilginç yüzey şekli olarak anılan “Uyuyan Dinozor”u ziyaret ederek başlayabilirsiniz. Ardından UNESCO tarafından koruma altına alınan Hamiguitan Dağı'nda doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Su sporlarıyla vakit geçirmek isterseniz, Davao Oriental ya da Dahican Plajı arasında seçim yapabilirsiniz.

Davao'yu yalnızca su sporları olanakları ve doğal güzellikleri, görülesi bir tatil destinasyonu haline getirmiyor. Çünkü yerel halk, eğlenmeyi ve eğlendirmeyi de çok seviyor. Tatilinizi Summer Frolic veya Kadayawan Festivali'nin düzenlendiği tarihlere denk getirirseniz, ne demek istediğimizi kolayca anlayabilirsiniz.

Banda Neira – Endonezya

Güneydoğu Asya'daki alternatif tatil destinasyonlarında bir diğer seçenek, Gunung Api volkan konisinin gölgesindeki Banda Neira. Endonezya'nın merkeze en uzak adalarından birinde yer alan kent, Hollandalı Doğu Hindistan Şirketi'nin bölgeye hakim olduğu dönemlerde önemli bir ticari merkezmiş.

Günümüzde ise bölgenin en güzel dalış merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Hatta koloni döneminden kalma alışkanlıklarla, gezginler ile yerel halk arasında baharatların ve el işi ürünlerin merkezinde olduğu sıkı pazarlıklar devam ediyor.