Günübirlik gezilecek yerler: İstanbul’un yanı başındaki tatil merkezleri…

Yoğun, stresli çalışmalar ve kent yaşamının getirdiği karmaşalardan dolayı insanlar hafta sonunu farklı aktiviteler ile değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bunun için de kolayca gidip gelebilecek, rahatlıkla ulaşabilecek ve günübirlik seyahat edilebilecek yerler tercih ediliyor. Şimdi size hafta sonu keyifli bir kaçamak yapabileceğiniz bazı yerleri tanıtmaya çalışacağız...

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Şehrin keşmekeşinden uzaklaşabileceğiniz ve hafta sonu kaçılabilecek yakın dinlenme alanları arayanlar için günübirlik gidilecek yerlerden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

GÜNÜBİRLİK GEZİLECEK YERLER

MAŞUKİYE

Muhteşem doğası ve tertemiz havası ile şehrin stresini unutturabilecek yerlerden biri olan Maşukiye, Kocaeli-Sakarya il sınırında yer alan, yemyeşil ormanların arasında akan tertemiz sularıyla kolay kolay ayrılmak istemeyeceğiniz bir günübirlik tatil güzergahıdır. Kartepe’nin zirvesinden başlayıp Maşukiye’ye doğru uzanan Aygır Deresi köyün en rağbet gören noktasıdır. Görenleri kendine aşık eden ve “aşık” anlamına gelen Maşukiye ismini de bu özelliğinden almış. Her mevsimde farklı güzellikler sunan Maşukiye, İstanbul'a yalnızca 1 saat uzaklıktadır. Doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir gün geçirmek için ideal. Bölgenin hemen ilerisinde yer alan Kartepe'deki kayak merkezleri, özellikle kış aylarında kayakseverler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

ŞİLE

En kısa kaçamak tatilleri için en uygun yerlerdendir. Doğal görünümü, denizinin temizliği ile huzurlu bir gün geçirmenin yanında birçok güzelliklerini keşfedebilir, balık restaurantlarında balık keyfi yapabilirsiniz. Doğal güzellikleri gibi Şile bezi kumaşı da burada çok meşhurdur. Burada her dükkanda bu özel kumaşla elbise ve bluzlarlar satılır. Her yıl geleneksel kutlanan bir de Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilir.

AĞVA

Muhteşem Göksu ve Yeşilçay derelerinin yemyeşil doğa ile birleştiği bir yerde bulunan Ağva, oldukça huzurlu bir gün yaşayacağınız, nehir kıyısında bulunan restoranlarda lezzetli yemekler yiyebiliceğiniz muhteşem güzellikler sunan tadına doyum olmayan kaçamak noktalarından biridir. İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva, İstanbul ve çevresindeki illere yakınlığı nedeniyle en çok tercih edilen yerlerden biri ve özellikle yaz aylarının hafta sonlarında yerel turistlerin akınına uğruyor. Ağva, denizin keyfini çıkarabilecek uzun bir plajı, çevrede yapılacak doğa yürüyüşü için Ağva yürüyüş parkurları, piknik alanları, koyları ve Ağva şelaleleri ile zengin bir gezi rotasına sahip.

TRİLYE

Bursa’ya bağlı bir sahil kasabası olan Trilye, günübirlik seyahatler için özellikle Marmara Bölgesi’nden pekçok misafir ağırlıyor. Bu eski Rum balıkçı köyü, pek çok dizi ve filme de ev sahipliği yapmış. Trilye’de huzurlu bir günün tadını çıkarırken muhteşem manzarası ve dünyanın sayılı günbatımı eşliğinde balık yemenizi de tavsiye ederiz.

GEZGİNLER İÇİN 5 KAMP ROTASI

ABANT

Bolu şehir merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, Türkiye'nin turistik açıdan en çok bilinen yerlernden biridir. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı sebebiyle insanların günübirlik ziyaretler gerçekleştirdiği, çam ve köknar ağaçları ile çevrili 1200 metre yükseklikte bulunan bir heyelan gölü Abant Gölü, Tertemiz havası, doğal güzelliğiyle büyük kentlerin kargaşasından alabildiğine uzak, gönlünüzce soluklanabileceğiniz bir cennet adeta. Dört mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Abant Gölü ve çevresi, kışın karlarla örtülü ormanlarıyla, sonbaharda sararan, kızaran bitkilerin renk cümbüşü altında yenilen nefis lezzetteki ızgaraları ve alabalıklarıyla, tertemiz dağ havasıyla çarpıcı güzellikler sergiliyor.

POLONEZKÖY

İstanbul’ 30 kilometre uzaklıkta bulunan Polonezköy, şehir stresinden kaçıp yeşill buluşmak isteyen insanların hafta sonu tercih ettiği yerlerden biri. Günübirlik giderek oldukça hoş vakit geçirebileceğiniz Polonezköy’de, hem kahvaltı edebilir, hem mangal keyfi yaşayabilir hem de paintball ve ATV gibi pek çok farklı aktiviteyle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

AVŞA

İstanbul'a 5 saatlik uzaklıkta olan Avşa Adası en çok yazın tercih edilen kaçış rotalarındandır. Marmara'nın en güzel adalarından biri olan Avşa, gece hayatı ve plajları ile oldukça ünlüdür. Avşa, büyük kentlerden düzenlenen vapur seferleriyle de kısa süreli tatiller için ideal. Tertemiz denizi ve güzel sahillerinin yanı sıra, pek çok su sporu aktivitesine imkân sağlayan Avşa, coğrafi yapısıyla da bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerine de oldukça uygun. Tatilcilere doğa ve su sporları, avcılık, sosyal aktiviteler gibi pek çok alternatif sunan Avşa'nın turistik tesisleri, ziyaretçiler için farklı konaklama seçenekleri sunuyor.

CUMALIKIZIK

UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan tarihi 1300’lü yllara dayanan Bursa'nın Cumalıkızık köyü, tarafından korunan tarihi sokakları ile Osmanlı sivil mimarisinin günümüzdeki en güzel örneği. Rengarenk cumbalı evlerinin yanı sıra kahvaltıları ile de çokça tanınan Cumalıkızık, Bursa şehir merkezine 20 dakika İstanbul’a ise en fazla 3 saatlik mesafesi ile hafta sonları gezmeyi sevenler için birebir. Cumalıkızık kahvaltısı ile meşhur ve kahvaltı edecekseniz erken gelmenizde fayda var.