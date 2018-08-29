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Gyrocopter kullanımı artıyor
Gyrocopter kullanımı artıyor
Helikoptere benzeyen, fakat tasarımı ve güvenliği farklı olan Gyrocopter Türkiye'de de kullanılmaya başlandı.
Seyahat 29 Ağustos 2018 - 15:46

Havada 160 kilometre hıza ve 12 bin fite kadar ulaşabilen gyrocopterlar, pistten uçaklar gibi havalanıyor.

g2Üstte döner kanat ve arkasında motorlu pervane bulunan gyrocopter aracında güvenlik ön planda tutuluyor.

g3Üstteki döner kanat motordan bağımsız olduğu için havadayken herhangi bir motor arızası durumda güvenli şekilde yere inebiliyor.

g4Çeşme ve Denizli Pamukkale’de turistlere hizmet de vermeye başlayan Gyrocopter, hava taksi olarak kullanıp, 2 saatlik mesafedeki şehirlere uçuş yapabiliyor.

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