Gyrocopter kullanımı artıyor

Helikoptere benzeyen, fakat tasarımı ve güvenliği farklı olan Gyrocopter Türkiye'de de kullanılmaya başlandı.

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Havada 160 kilometre hıza ve 12 bin fite kadar ulaşabilen gyrocopterlar, pistten uçaklar gibi havalanıyor.

Üstte döner kanat ve arkasında motorlu pervane bulunan gyrocopter aracında güvenlik ön planda tutuluyor.

Üstteki döner kanat motordan bağımsız olduğu için havadayken herhangi bir motor arızası durumda güvenli şekilde yere inebiliyor.

Çeşme ve Denizli Pamukkale’de turistlere hizmet de vermeye başlayan Gyrocopter, hava taksi olarak kullanıp, 2 saatlik mesafedeki şehirlere uçuş yapabiliyor.