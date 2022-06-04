Hamsilos Koyu eşsiz doğası ile hayran bırakıyor

Denizin bir nehir gibi kara içine girdiği kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden birisi olan Hamsilos Koyu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa ile iç içe bulunan koyun tarihi, milattan önceye dayanıyor.

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Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, şehir merkezine 14 kilometrelik mesafedeki Hamsilos Koyu, 2018 yılında Türkiye’nin 22. Tabiat Parkı olarak kaydedildi.

Karadeniz’deki ria tipi kıyı oluşumuna örnek gösterilecek eşsiz güzellikte liman özelliği taşıyan Hamsilos, aynı zamanda kaynaklarda bu limanın ticaret limanı olarak kullanıldığı ve milattan önceye dayanan geçmişi olduğu bilinmekte.

Dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini de barındırıyor.

Hamsilos Tabiat Parkı’nın aynı zamanda 1. derecede doğal sit alanı olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, “Bu bölgedeki limanlar milattan önce 7. yüzyıl ve milattan sonra 3. yüzyıl izleriyle bin yıl Karadeniz’in en önemli ticaret limanı olmuştur. Bu kıyı şeridi, ziyaretçilere Hamsilos’taki jeolojik ria oluşumunu görmek, dinlenmek, yüzmek ve benzeri pek çok aktivite sunduğu için eko turizm açısından da yüksek potansiyele sahiptir” ifadesini kullandı.

Bursa’dan katıldığı tur ile Karadeniz ziyareti gerçekleştiren Nilgün Aktaş, Hamsilos’a hayran kaldığını belirterek, “İyi ki gelmişiz” dedi. Bir diğer ziyaretçi Nesrin Odabaş da “Hayran kalmamak elde değil, herkese tavsiye ederim” diye konuştu. (İHA)