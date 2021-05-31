Hang Son Doong Mağarası: 3 milyon yaşında ve New York’tan daha büyük

Hang Son Doong Mağarası, 2009 yılında Ho Khanh tarafından keşfedildi. Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı’nda yiyecek ve kereste ararken keşfeden Ho Khanh, İngiliz Araştırma Derneği'nden Deb Limbert'e mağara hakkında bilgi verdi. İngiliz Araştırma Derneği, mağara hakkında incelemelerde bulunurken, gezegenin en büyük mağarası bilgisini dünya ile paylaştı.

Özellikleri

Hang Son Doong Mağarası, 3 milyon yıl yaşındadır. Mağarada Rao Thuong Nehri, kireçtaşını aşındırırken Son Doong’u oydu ve Truong Son Dağları’nın altında muazzam bir doğal tünel oluşturmuştur.

90 metre yüksekliğindeki kalsit bariyeri “Vietnam Seddi”ne ev sahipliği yapar. Mağaranın içinde anormal derecede büyük olan beyzbol topu büyüklüğünde mağara incileri bulunmaktadır.

Mağaranın içinden Boeing 747 çok rahat uçabilir

Mağaranın büyüklüğü ve genişliği baz alındığında, mağaranın iç ölçeği o kadar büyük ki, gökdelenler de dahil olmak üzere tüm New York bloğunu içine sığdırabilir veya bir Boeing 747’nin kanatları tehlikede olmadan rahatça uçmasını sağlayabilir

Devasa mağara incileri, yükselen dikitler ve fitokarst gibi çeşitli sıradışı mağara oluşumlarına sebep olmaktadır.

Mağara yaklaşık 9 kilometre (5,6 mil) boyunca uzanır ve 2 büyük vadi ile noktalanır, mağaranın tavanının çöktüğü alanlardır. İki vadi, güneş ışığının mağaranın bölümlerine girmesine izin vererek ağaçların ve diğer bitki örtüsünün büyümesine neden olur.

Bu muhteşem mağarada kısa bir gezinti yapmak isterseniz, turizm firmasının tanıtım görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz

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