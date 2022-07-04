Hautecombe Manastırı: 1000 yıllık tarih…

Fransa'nın Savoy kentindeki Aix-les-Bains yakınlarında Bourget Gölü kenarında bulunan Hautecombe Manastırı, Yüzyıllar boyunca Savoy Hanedanı üyelerine ev sahipliği yapmış Fransa’nın ulusal mimari eserlerinden.

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Yılda 150 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Hautecombe Manastırı’nın tarihi, Cenevre Gölü yakınlarındaki Aulps Manastırı’ndan gelen keşişler tarafından 1101'de kurulan dini bir topluluğa dayanıyor.

Yaklaşık 1125’te, gölün kuzeybatı kıyısında, Mont du Chat’in altında, kurucu olarak adlandırılan Savoy Kontu III. Clairvaux tarafından kurulan dini topluluk, 1200'lü yıllarda bu manastırı inşa etti.

Savoy Kontları ve Dükleri yüzyıllar boyunca Hautecombe'u yönetirken, manastır 1750'li yıllarda genişletilip restore edildi. Fransız İhtilali sonrası dini yapısını kaybedenn manastır, Sardunya Kralı Charles Felix tarafından 1824'te satın alındı.

Sardunya Kralı, kiliseyi Piedmontlu mimar Ernest Melano'ya Gotik-Romantik tarzda yeniden inşa ettirdi. İçinde yaklaşık 300 heykel ve birçok freskin bulunduğu manastır, günümüzde bir Roma Katolik grubu olan Chemin Neuf Topluluğu tarafından yönetiliyor. (Depo Photos)