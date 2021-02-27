Hem komforlu hem çevreci

Sapancada yaşayan iki yatırımcı, daha önce yurt dışında gördükleri ve deneyimledikleri dome glamping çadırlarını Sapanca’da kurdu. Sapanca’nın doğal güzellikleriyle birleşen glamping çadırları doğaya zarar vermeden bir tatil imkanı sağlıyor.

Türkiye’de bu tatil kültürünün yeni yeni popüler olmaya başladığını söyleyen Cihan Karagöz, “Pandemiden sonra insanların tatil tercihlerinde glamping ön plana çıktı. İzole olmak isteyen, her hizmetten faydalanmak isteyenler bu tarzı daha çok tercih ediyor” dedi.

PANDEMİDE TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Glamping tatilinin yurt dışında daha popüler olduğunu belirten Cihan Karagöz, “Ülkemizde daha yeni yeni tanınmaya başlayan lüks kampçılık anlamına gelen ve pandemiden sonra insanların tatil tercihlerinde ön plana çıkan yeni bir tatil trendi. Misafirlerimiz buraya geldiğinde doğa içerisinde vakit geçirirken, mangalını yapabiliyor. Tıpkı bir otel odasındaymış gibi sıcak ve soğuk içecekleri içeride hazır bir şekilde bulabiliyorlar.”diye konuştu.



“TAYLAND’DA VE KUZEY ÜLKELERİNDE GÖRDÜM”

Glampingi, Taylandda birkaç yıl önce gördüğünü ifade eden işletmenin ortağı Oktay Öztürk glampingi şöyle anlattı:

“Daha önce konaklama fırsatım oldu. Ambiyansı çok güzeldi. Daha sonra da kuzey ülkelerinde gördüm. Kuzey ışkılarının orada bunlar popüler zaten. Tamamı şeffaf olanları da var. Türkiyeye gelince de nerede yapabiliriz konusunda araştırmalara başladık. Turizmin çok hızlı ve aktif olduğu yerlerden birisi olan Sapanca’da açmaya karar verdik. Çadırlarımız 30 metrekare ve içerisinde tuvalet, banyo, lavabo, küvet, şömine, mini bar, salıncak mevcut. Kamp hayatını seven misafirlerimize kampa gitmeyi değil de burada bir lüks kamp havası yaratarak ihtiyaçlarını odasının içerisinde sunuyoruz. Sapanca çok güzel bir yer. Türkiye’de birkaç tane glamping var ve biz ilklerindeniz. Ayrıca burada aktif olarak masaj hizmeti de veriyoruz. Gelen bütün misafirlerimiz buradan inanılmaz bir şekilde keyif alacaktır. Kamp havasında mini bir tatil geçireceklerine eminim”

DHA