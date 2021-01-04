Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Munzur Gözeleri

Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü yakınlarında, kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan ve Bern Sözleşmesi’ne göre ‘kesin korunması gereken alanlar’ listesinde yer alan, 2 bin 500 rakımdaki Munzur Gözeleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve meşe ağaçlarının hakim olduğu alanda boz ayı, kurt, tilki, çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru gibi yaban hayvanları da barınıyor.

Yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul edilen ve her mevsim güzel görüntülerin oluştuğu Munzur Gözeleri, fotoğraf tutkunlarının da uğrak mekanı haline geldi.

“KAR, AYRI BİR CAZİBE KATTI”

Hozat ilçesinden Munzur Gözeleri’ni görmeye gelen Ümit Konak, “Türkiye’nin çoğu kentinden gelenler oluyor. Burası çok rağbet görüyor. Kar aynı zamanda ayrı bir cazibe kattı. Biz de Hozat’tan o yüzden geldik. Kışın da ayrı ziyaret edilmesi gereken bir yer. Şu an tadilat çalışmaları var. Burası tamamlandıktan sonra daha da rağbet göreceğini düşünüyoruz” dedi.

“EN AZ BİN 500 FOTOĞRAF ÇEKTİM”

Ankara’dan gelen Lütfiye Ersoy arkadaşının övgüsü üzerine Tunceli’yi görmek istediğini dile getirerek, “Övdüğünden daha da güzelmiş. Gelip görmek lazım. Gözeler denilen yere hayran kaldım. En az bin 500 fotoğraf çektim. Kendim trekking yapıyorum. Doğasever ve trekking yapan arkadaşlara burayı tavsiye ediyorum. Gelin ve görün. Buralar gerçekten keşfedilmemiş yerler” diye konuştu. (DHA)