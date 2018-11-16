Her yıl binlerce hayvanı kurtaran köprülere sahip şehirler

İnsan nüfusunun çoğalmasıyla ulaşım ve yerleşim için yapılan alanlar, doğada yaşayan canlılar için büyük tehdit oluşturuyor, ancak bazı ülkeler hayvanlara göre yaşam alanlarını şekillendirecek kadar duyarlı olabilmeyi başarmış.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyada her yıl sadece trafik yüzünden ne kadar çok hayvanın öldüğü bilinmiyor.

Sadece Amerika’da yılda 1 milyona yakın hayvanın araçlar yüzünden öldüğü tahmin ediliyor.

Fakat bazı ülkeler, vahşi yaşama saygı göstererek hayvanların güvenliği için çözümler üretmiş.

Hayvanlar için ilk köprü 50’li yıllarda Fransa’da yapılmış.

Daha sonra bu akılcı çözüm, bazı duyarlı ülkeler tarafından da uygulanmaya devam etmiş.

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde ormanlar ve dağlar arasına yapılmış yollarda, hayvan geçişleri için köprüler bulunuyor.

Dünyayı tüm canlılar adına yaşanabilir hale getirmek için, tüm ülkelerin örnek alması ve gerçekleştirmesi gereken bir uygulama.