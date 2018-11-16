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Her yıl binlerce hayvanı kurtaran köprülere sahip şehirler
Her yıl binlerce hayvanı kurtaran köprülere sahip şehirler
İnsan nüfusunun çoğalmasıyla ulaşım ve yerleşim için yapılan alanlar, doğada yaşayan canlılar için büyük tehdit oluşturuyor, ancak bazı ülkeler hayvanlara göre yaşam alanlarını şekillendirecek kadar duyarlı olabilmeyi başarmış.
Sozcu.com.tr
Seyahat 16 Kasım 2018 - 14:10

 

Christmas Adası'ndaki yengeç köprsü

Christmas Adası’ndaki yengeç köprüsü

Dünyada her yıl sadece trafik yüzünden ne kadar çok hayvanın öldüğü bilinmiyor.

Kanada Banff Milli Parkı'nda ekolojik geçit

Kanada Banff Milli Parkı’nda ekolojik geçit

Sadece Amerika’da yılda 1 milyona yakın hayvanın araçlar yüzünden öldüğü tahmin ediliyor.

New Jersey'de bir geçit

New Jersey’de bir geçit

Fakat bazı ülkeler, vahşi yaşama saygı göstererek hayvanların güvenliği için çözümler üretmiş.

Belçika'da ekolojik geçit

Belçika’da ekolojik geçit

Hayvanlar için ilk köprü 50’li yıllarda Fransa’da yapılmış.

Avustralya'da bir yengeç köprüsü

Avustralya’da bir yengeç köprüsü

Daha sonra bu akılcı çözüm, bazı duyarlı ülkeler tarafından da uygulanmaya devam etmiş.

Montano'da bir kara köprüsü

Montano’da bir kara köprüsü

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde ormanlar ve dağlar arasına yapılmış yollarda, hayvan geçişleri için köprüler bulunuyor.

Singapur'da ekolojik geçit

Singapur’da ekolojik geçit

Dünyayı tüm canlılar adına yaşanabilir hale getirmek için, tüm ülkelerin örnek alması ve gerçekleştirmesi gereken bir uygulama.

Colorado'nun ekolojik geçiti

Colorado’nun ekolojik geçiti

Kenya'da filler için alt geçit

Kenya’da filler için alt geçit

Kanada'da vahşi yaşam üst geçiti

Kanada’da vahşi yaşam üst geçiti

Kanada'da ayılar için alt geçit

Kanada’da ayılar için alt geçit

Belçika'da vahşi yaşam geçiti

Belçika’da vahşi yaşam geçiti

Almanya'da bit ekolojik geçit

Almanya’da bit ekolojik geçit

Japonya'daki kaplumbağa tüneli

Japonya’daki kaplumbağa tüneli

Almanya'da bir vahşi yaşam köprüsü

Almanya’da bir vahşi yaşam köprüsü

Kanada'da hayvanlar için köprü

Kanada’da hayvanlar için köprü

Victoria'da kuşlar için ip köprü

Victoria’da kuşlar için ip köprü

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Son güncelleme: 14:21 - 16.11.2018

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