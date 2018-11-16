Her yıl binlerce hayvanı kurtaran köprülere sahip şehirler

İnsan nüfusunun çoğalmasıyla ulaşım ve yerleşim için yapılan alanlar, doğada yaşayan canlılar için büyük tehdit oluşturuyor, ancak bazı ülkeler hayvanlara göre yaşam alanlarını şekillendirecek kadar duyarlı olabilmeyi başarmış.
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Christmas Adası’ndaki yengeç köprüsü
Dünyada her yıl sadece trafik yüzünden ne kadar çok hayvanın öldüğü bilinmiyor.
Kanada Banff Milli Parkı’nda ekolojik geçit
Sadece Amerika’da yılda 1 milyona yakın hayvanın araçlar yüzünden öldüğü tahmin ediliyor.
New Jersey’de bir geçit
Fakat bazı ülkeler, vahşi yaşama saygı göstererek hayvanların güvenliği için çözümler üretmiş.
Belçika’da ekolojik geçit
Hayvanlar için ilk köprü 50’li yıllarda Fransa’da yapılmış.
Avustralya’da bir yengeç köprüsü
Daha sonra bu akılcı çözüm, bazı duyarlı ülkeler tarafından da uygulanmaya devam etmiş.
Montano’da bir kara köprüsü
Bugün dünyanın pek çok ülkesinde ormanlar ve dağlar arasına yapılmış yollarda, hayvan geçişleri için köprüler bulunuyor.
Singapur’da ekolojik geçit
Dünyayı tüm canlılar adına yaşanabilir hale getirmek için, tüm ülkelerin örnek alması ve gerçekleştirmesi gereken bir uygulama.
Colorado’nun ekolojik geçiti
Kenya’da filler için alt geçit
Kanada’da vahşi yaşam üst geçiti
Kanada’da ayılar için alt geçit
Belçika’da vahşi yaşam geçiti
Almanya’da bit ekolojik geçit
Japonya’daki kaplumbağa tüneli
Almanya’da bir vahşi yaşam köprüsü
Kanada’da hayvanlar için köprü
Victoria’da kuşlar için ip köprü
Son güncelleme: 14:21 - 16.11.2018