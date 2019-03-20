Heyelanın koruduğu antik kent Tripolis

Denizli'de Buldan ilçesi yakınlarında bulunan tarihi Tripolis Antik Kenti, son yıllarda yapılan çalışmalarla daha da ortaya çıktı.

Yıllarca karayolunun antik kentin üzerinden geçtiği bölgede kazılar başlayınca eserler ortaya çıktı.

Denizli’de Buldan ilçesu Yenicekent mahallesinde yer alan antik kent, Lidya kentleri içinde bulunuyor. Kent kimi kaynaklarca Frigya, kimilerinde ise Karya sınırları içerisinde gösterilmiş.

Bilinen ise, konumunun verdiği avantaj sayesinde Tripolis’in Lidya – Frigya – Karya üçgeninde gerçekleştirdiği ticaret sonucu bölgenin zengin kentlerinden biri haline geldiği.

Tripolis, diğer antik kentlerden farklı olarak heyelanlar sonucu toprak altında kalmış.

Şehrin toprak altında kalması, bir avantaj yaratarak şehrin günümüze ulaşmasını sağlamış. Dolayısıyla yapılan çalışmalarla şehrin büyük bölümü ortaya çıktı.

Günümüzde dek ulaşan yapıların çoğunluğu Roma dönemine ait ve Ms. 1-3m yy tarihlerine dayanıyor.

Agora, 150 metrelik alana yayılan zengin Romalı ailenin oturduğu mozaikli evin bir kısmı, 400 metrelik kapalı alana sahip tahıl ambarları, mono blok traverten taşlarla oluşturulan zeminlerinin altında kanalizasyon sistemleri yer alan caddelerin her iki kenarında üstü kapalı sütunlu galeriler, sütunlu cadde ve kilise gün yüzüne çıkarılmış.

Ticari faaliyetlerin boyutları ile paralellik gösteren nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda şehir kapıları, caddeler, hamamlar, stadyum, tiyatro ve bouleuterion gibi kamu binaları, kentin diğer önemli yapılarını oluşturuyor.

Kent sadece, pagan kültürünün hakim olduğu Roma Döneminde değil Hıristiyanlık tarihi açısından da önemli veriler sunuyor.

3 dönem piskoposluk listesinde yer alan kentte 5 kilise tespit edildi.

Roma döneminden kalma mozaikli ev, zengin ailelerin oturduğu bir yapı ve odalarının tabanları mozaik kaplı.