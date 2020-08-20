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Hiroşima’ya saldırının sembolü ‘Atom Bombası Kubbesi’
Hiroşima’ya saldırının sembolü ‘Atom Bombası Kubbesi’
Hiroşima Barış Anıtı Parkı, dünya üzerinde nükleer saldırıya (6 Ağustos 1945) uğrayan ilk kent olan Hiroşima'ya adanmış.
Seyahat 20 Ağustos 2020 - 13:12

Saldırının neden olduğu can kaybı 1945 sonu itibarıyla 140.000’di.

Foto: Shutterstock

Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nın kurulduğu yer bir zamanlar kentin kalbi durumundaydı.

Foto: Shutterstock

Patlamanın ardından meydana gelen alan üzerine kurulan park günümüzde birçok anıt, müze ve konferans salonuna ev sahipliği yapmakta.

Foto: Shutterstock

Atom Bombası Kubbesi eski Endüstri Tanıtım Salonu’nun kalıntılarına verilen isim.

Foto: Shutterstock

Hiroşima’ya atılan nükleer bombanın patladığı yere en yakın yapı olan salon, patlamanın ardından olduğu gibi bırakıldı.

Foto: Shutterstock

Kutsal bir yapı olarak görülen Atom Bombası Kubbesi, Barış Anıtı Parkı merkez anıt mezarının uzak köşesinde bulunuyor.

Foto: Shutterstock

Kubbe, resmi olarak Japon ulusu ve tüm insanlığın ortak belleğini simgeleyen bir alan olarak tanımlanmaktadır.

Foto: Shutterstock

Yapı, UNESCO Dünya Mirasları’ndan.

Foto: Shutterstock