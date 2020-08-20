Hiroşima’ya saldırının sembolü ‘Atom Bombası Kubbesi’

Saldırının neden olduğu can kaybı 1945 sonu itibarıyla 140.000’di.

Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nın kurulduğu yer bir zamanlar kentin kalbi durumundaydı.

Patlamanın ardından meydana gelen alan üzerine kurulan park günümüzde birçok anıt, müze ve konferans salonuna ev sahipliği yapmakta.

Atom Bombası Kubbesi eski Endüstri Tanıtım Salonu’nun kalıntılarına verilen isim.

Hiroşima’ya atılan nükleer bombanın patladığı yere en yakın yapı olan salon, patlamanın ardından olduğu gibi bırakıldı.

Kutsal bir yapı olarak görülen Atom Bombası Kubbesi, Barış Anıtı Parkı merkez anıt mezarının uzak köşesinde bulunuyor.

Kubbe, resmi olarak Japon ulusu ve tüm insanlığın ortak belleğini simgeleyen bir alan olarak tanımlanmaktadır.

Yapı, UNESCO Dünya Mirasları’ndan.