Hizan’ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis'in Hizan ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöreye özgü taş evleri ile ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

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Hizan’da taş ev mimarisinin en güzel örneklerini Uzuntaş köyünde görebilmek mümkün.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğanın içindeki taş evler, özellikle fotoğraf meraklıları için bir çekim noktası.

Gezginler ve fotoğrafçılar, köyün atmosferini en iyi ışık koşullarında yakalamak için uğraş verirken, çektikleri birbirinden güzel fotoğraflar da bu şirin köyün ününün gitgide artmasını sağlıyor.



(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)

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