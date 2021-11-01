Hizan’ın taş evleri sonbaharla eşsiz manzara oluşturuyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı taş evlerden oluşan köyler, sonbaharla birlikte eşsiz manzara oluşturuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin çeşitli illerinden gruplar halinde Hizan’a giden gezginler ve fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları hem arşivlerine katıyor hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Adana’dan Bitlis’in Hizan ilçesine giden fotoğrafçı Serap Ünal, köylerdeki taş evlere ve Hizan’ın doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Ünal, “6 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Hizan’ı çok uzun zamandır kadrajlamak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Hizan’ın taş evleri, tarihi dokusu ve insanları ilgimi çekiyor. Bir fotoğrafçının istediği her şeyin olduğu bir yer. İki gün boyunca burayı gezdik. Birçok fotoğrafı arşivimize katarak dönüyoruz” dedi.

Gülşen Günay adlı fotoğrafçı da, taş evlerden oluşan köylere hayran kaldığını söyledi.

Günay, “Bugün Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeyiz. Bu köyü tercih etmemizin bir sebebi var. İnsanlar burada hâlâ eski taş ve toprak evlerde yaşıyor. O yüzden burada eskiyi ve nostaljiyi de yad etme şansı buluyoruz. Özellikle sonbahar mevsiminde çok güzel görüntülere sahne oluyor, çok güzel görüntüler çıkıyor. Bizler de tanıklık etme adına buradayız. Güzel fotoğraflar çektik” diye konuştu. (İHA)