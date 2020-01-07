Hızlı tren hostesleri Bahar Bayramı’na hazırlanıyor

Çin'de büyük seyahat yoğunluğuna neden olan 'Bahar Festivali' öncesi ulaşım sektöründe hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Ülkede, yaygın olarak kullanılan hızlı tren hattında görevli hostesler de, bu yoğunluk altında yolcularla sağlıklı iletişim kurabilme ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik sıkı eğitimden geçiriliyor.

Chongqing kentindeki hostesler de, deneyimli personel tarafından kıyafetlerinden davranışlarına kadar eğitim aldı.

Batılıların Noel'i gibi Çinliler için de Bahar Bayramı en önemli bayram.

Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutlama geleneği 4 bin yıllık geçmişe sahip.

Bayram, Çin'in Ay Takvimi'ne göre 12. ayın 23. gününden başlıyor, yeni yılın ilk ayının 15. günü düzenlenen Yuan Xiao Bayramı'na (diğer adı Fener Bayramı) kadar yaklaşık üç hafta sürüyor.