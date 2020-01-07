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Hızlı tren hostesleri Bahar Bayramı’na hazırlanıyor
Hızlı tren hostesleri Bahar Bayramı’na hazırlanıyor
Çin'de büyük seyahat yoğunluğuna neden olan 'Bahar Festivali' öncesi ulaşım sektöründe hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Seyahat 7 Ocak 2020 - 14:58

Ülkede, yaygın olarak kullanılan hızlı tren hattında görevli hostesler de, bu yoğunluk altında yolcularla sağlıklı iletişim kurabilme ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik sıkı eğitimden geçiriliyor.

Foto: DepoPhotos

Chongqing kentindeki hostesler de, deneyimli personel tarafından kıyafetlerinden davranışlarına kadar eğitim aldı.

Foto: DepoPhotos

Batılıların Noel'i gibi Çinliler için de Bahar Bayramı en önemli bayram.

Foto: DepoPhotos

Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutlama geleneği 4 bin yıllık geçmişe sahip.

Foto: DepoPhotos

Bayram, Çin'in Ay Takvimi'ne göre 12. ayın 23. gününden başlıyor, yeni yılın ilk ayının 15. günü düzenlenen Yuan Xiao Bayramı'na (diğer adı Fener Bayramı) kadar yaklaşık üç hafta sürüyor.

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