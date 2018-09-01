Hollanda’nın keşfedilmeyi bekleyen şehirleri

Rengarenk laleleri, ilginç kanalları, bisiklet yolları ve değirmenleri ile Avrupa’nın dikkat çeken yerlerinden biri olan Hollanda, pek çok için kişi sadece Amsterdam’dan ibaret bir ülke. Fakat Hollanda’da Amsterdam’ın gölgesinde kalmış, tarihi ve doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok şehir bulunuyor. İşte Hollanda’nın keşfedilmeyi bekleyen şehirlerinden bazıları...

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Delft

Güney Hollanda'da yer alan Delft, Rotterdam ve Lahey şehirleri arasında kalan bir konuma sahip. Delft, Rönesans dönemi özelliklerini taşıyan belediye binasının yer aldığı Markt Meydanı ve hem modern hem geleneksel yapıları bir arada bulabileceğiniz sokakları ile görülmesi gereken şehirlerden biri.

Delft'te, kültür turlarını sevenler için Seksen Yıl Savaşı'nın hikayesinin anlatıldığı The Prinsenhof Müzesi bulunuyor. Hollanda denilince ilk akla gelen mavi beyaz porselen kaplı evler de Delft'te yer alıyor. Bu porselenlerin ilginç bir de hikayesi var. 17. Yüzyılda Çin'de çıkan iç savaş nedeniyle Avrupa'ya porselen ithal edilemeyince, Hollandalı porselen üreticileri mavi beyaz Çin porselenlerini taklit etmeye başlıyor.

Zamanla kendi kültürel figürlerini de yaptıkları porselenlere ekleyerek mimari süslemenin bir parçası haline gelen porselenler üretmeye başlıyorlar. Mutfak duvarlarından dış cephelere, banyolardan şömine üstlerine kadar pek çok yerde kullanılan bu porselenler, günümüzde Delftware adıyla biliniyor ve Hollanda'dan alınabilecek hediyelik eşyalar listesinde yer alıyor.

Lahey

Lahey, daha çok resmi makamların bulunduğu, eski yapılarıyla bilinen tarihi bir şehir. Hollanda'nın güneyinde yer alan Hollanda Krallığı Eyaleti'nin idari başkenti olan Lahey, Den Haag ismiyle de anılıyor.

Bakanlıklar, yüksek mahkeme, devlet konseyi ve parlamento binaları Lahey'de yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in bir kurumu olan Uluslararası Adalet Divanı da yine Lahey'de. Avrupa'nın en büyük açık hava pazarı olarak bilinen Lahey Mart, tatilde alışveriş yapmayı sevenler için görülmeye değer yerler arasında yer alıyor. Mauritshuis Müzesi, Hollanda Altın Çağ eserlerinin sergilendiği bir resim galerisi.

Barok tarzın temsilcilerinden olan Vermeer'in ünlü İnci Küpeli Kız adlı eseri bu müzede sergileniyor. Lahey'in en çok ziyaretçi alan yerlerinden biri ise Hollanda'da yer alan kanallar, köprüler ve evler model alınarak yapılmış minyatür bir park olan Madurodam. Dam Meydanı'ndan Rotterdam Limanı'na kadar bilinen pek çok yapının minyatürünü inceleyebileceğiniz bu park, Lahey'de görülmesi gereken yerlerden biri.

Rotterdam

Amsterdam'dan sonra ülkenin en büyük ikinci şehri olan Rotterdam, İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir edildikten sonra modern tarz mimari örnekleri ile yeniden inşa edilmiş. Hollanda gezilerinde mutlaka uğranması gereken yerlerden biri olan Rotterdam'da da farklı zevklere sahip gezginler için pek çok gezilecek yer mevcut.

Sanat severler için keyifle gezilebilecek bir yer olan Boijmans Van Beuningen Müzesi'nde çağdaş sanat eserlerinden orta çağdan kalma sanat eserlerine kadar yaklaşık yüz kırk bin çalışma yer alıyor. Bu eserler arasında en çok ziyaretçi çekenler ise Dali, Monet, Rembrant, Cezanne ve Van Gogh'un eserleri. Rotterdam'ın en popüler turistik aktivitelerinden biri ise liman turları. Kısa ve uzun tur seçeneklerinden size uygun olanı seçip limanları ile ünlü Rotterdam'ı denizden gezebilirsiniz.

1857 yılında kurulan Rotterdam Blijdorp Hayvanat Bahçesi, Avrupa'nın en iyi hayvanat bahçelerinden biri. Oceanium kısmında köpekbalıkları ile yüzme deneyimi yaşayabileceğiniz bu hayvanat bahçesinde, Himalayalar'dan Afrika savanasına kadar farklı coğrafyalardan pek çok hayvan görebilirsiniz.

Leiden

Hollanda'nın doğası ve tarihiyle dikkat çeken şehirlerinden biri olan Leiden, aynı zamanda ülkenin ilk üniversitesine de ev sahipliği yapıyor ve bu yüzden öğrenci şehri olarak biliniyor.

Ülkenin en eski botanik bahçesi olan Hortus Botanicus Leiden'de yer alıyor. Hortus Botanicus, bitkilerin renkli dünyasına merak duyanlar için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Leiden ayrıca ünlü ressam Rembrant'ın doğduğu şehir olarak da sanat çevrelerinde tanınıyor. Kanalları, ahşap köprüleri ve eski yel değirmenleri ile size keyifli bir gezi vaat eden bu şirin şehir, Amsterdam'a trenle sadece 15 dakika mesafede.