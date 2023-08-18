Hoynat Adası turistlerin ilgisini çekiyor

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir noktalardan Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ordu’nun ‘sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası’nda 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi.

Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan adanın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de büyükşehir belediyesi tarafından proje hazırlandı.

Bölgede yapılan çalışmalarda, adanın karşısında seyir terası ve kumsala inilen ahşap basamaklar yapıldı. Ayrıca oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbün yer alıyor. Buradan ücretsiz bir şekilde ada ziyaret ediliyor.



Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle ‘Önemli Kuş Alanı’ olarak belirlendi.

Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Turistler, adayı uzaktan dürbünle gözleyerek fotoğraf çekiyor.

“BURASI DÜNYA HARİKASI BİR YERMİŞ”

İstanbul’dan gelen Mehmet Genç, “Fatsa’da okuldan arkadaşım var. Nereleri gezebileceğimi sordum. O da bana burada durup fotoğraf çekinmemi söyledi. Burası dünya harikası bir yermiş. Anlatıyorlardı biz inanmıyorduk ama görmek lazımmış. Yeşiliyle, mavisiyle, deniziyle doğa harikası bir yer. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

Cenk Bingöl de “İstanbul’dan ailem ile geliyoruz. Burayı daha önce tavsiye etmişlerdi. Bir kuş cenneti olduğunu söylemişlerdi. İlk defa bugün geldik. Çok güzel bir yer. Herkese burayı tavsiye ederiz” diye konuştu.

Rize’den Sinop’a giderken ailesi ile merak ettiği Hoynat Adası’nı ziyaret eden Halit Kılıç, “Daha önceden buranın kuşları ile meşhur olduğunu duymuştuk. Sinop’a giderken, buraya da uğramak istedik. Güzel bir yer. Doğası yemyeşil, denizi masmavi. İnsanlar burada yüzüyor. Çok beğendik” dedi.(DHA)