Hüzünlü bir aşk efsanesine konu olan Jama Baredine Mağarası

Hüzünlü bir aşk efsanesine konu olan Jama Baredine Mağarası

Jeomorfolojik bir doğa anıtı olan Hırvatistan'daki Baredine Mağarası, milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip.

Ülkenin Porec kentine 6 km mesafede olan mağara, 1995’ten beri ziyaretçilere açık. Karstik yapıdaki mağara, sarkıt ve dikitlere zarar vermeyecek bir ışık türüyle aydınlatılmış ve ziyaretçilerin güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri için sağlam korkuluklarla donatılmış.

Mağara içi sıcaklığı ise 14 derece civarında. Giriş yüksekliği 117 metre olan mağarada göllerle birlikte bu derinlik 132 metreye ulaşıyor. Yeraltı göllerinin ortalama sıcaklık ortalaması 13.2 derece.

Mağara gezisi yaklaşık 40 dakika sürüyor ve bu süre içinde 300 metre uzunluktaki bir alanda yürüyen ziyaretçiler, bir yeraltı gölünün de olduğu mağaranın yaklaşık 60 metre aşağılarına kadar inebiliyor.

Yeraltı gölünde yaşayan bir tür mağara semenderi de (Proteus anguinus Laurenti) sadece bu yeraltı gölünde bulunuyor. Derisinde hiç pigment bulunmayan bu hayvanın gözleri derisinin altına gömülü. Gövdesi yılanınkine benzeyen tek omurgalı hayvan, 20–30 cm uzunluğunda.

Mağara bir de efsaneye sahip. Buna göre Gabriel adındaki soylu bir genç Milka adında çok güzel bir çoban kıza aşık olur. Gabriel’in annesi bu birlikteliğe engel olmak için tuttuğu adamlara Milka’yı bu mağaranın derinliklerine attırır.

Sevgilisinin kötü kaderini öğrenen Gabriel hemen atıtla mağaraya hareket eder. Gabriel’in peşinden gelenler, mağarada sadece atı bulurlar.

Genç aşık da sevdiği kızı bulmak için mağara sularının derinliklerine kendini atmıştır.