Huzur arayanlar için dünyanın sakin noktaları

Ülkenin yoğun havasından kaçıp yıl içinde yaşanan keşmekeş ve stresi sakin, huzurlu ve doğa ile iç içe bir yerde atmak en güzeli olur diye düşünenler, bu rotalarda aradığı sakinliği bulabilir...

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NOSY BE-MADAGASKAR

Afrika Kıtası'nın doğusunda yer alan Madagaskar, dünyanın en büyük 4. adası. Türkiye'den Madagaskar'a uçak seferleri mevcut, Nosy Be adasına ise başkent Antananarivo'dan geçiş yapılıyor. Adanın çok büyük olması tatil yapma noktasında çok fazla seçim imkanı sunuyor.

Ana adanın kuzey batısında kalan Nosy Be adası, turistik anlamda gezilebilecek belki de en harika yerlerden. Hint Okyanusu'nun ortasında huzur dolu bir tatil geçirmek istiyorsanız Nosy Be bu konuda biçilmiş kaftan diyebiliriz. Tropikal iklimin hakim olduğu ada Madagaskar'ın en büyük doğal alanlarına sahip.

Okyanus kıyısında güneş ve kumun keyfini sürebileceğiniz gibi berrak okyanus sularına dalış yapabilir, yelkenli ile okyanusun tadını çıkarabilirsiniz. Tatiliniz sırasında isterseniz adanın yerlisi lemurları da görebilirsiniz. Nosy Be adasını Türkiye'den çok uzaklaşmadan, sakin ve farklı bir adres arayanlar için birebir.

FİJİ ADALARI

Adalar, Pasifik Okyanusu'nda bulunuyor. Toplamda 500'ü aşkın takım adalar topluluğu şeklinde de tanımlanabilir. Tropikal iklimin etkisiyle yılın her döneminde Fiji, tatil yapmak için uygun, ama en tercih edilen aylar Mayıs-Ekim arası. Adalar, ülkemizden ortalama olarak 22 saatlik uçuş mesafesinde.

Türkiye'ye vize uygulaması yapılmaması nedeniyle son zamanlarda tercih edilen yerlerden biri olan adanın geneli tropik iklimin getirdiği tüm doğal güzelliklere sahip. Fiji adaları özellikle su sporları severlerin tercih ettiği bir yer. Fiji'nin tamamında mercan resiflerinde dalışlar yapabilir, okyanusun canlı su altı yaşamını keşfedebilirsiniz.

Ada sakinliğini sonuna kadar yaşamak isteyenler ise palmiyelere kurulu hamaklarda okyanus manzarasının tadını çıkarabilir. Dilerseniz büyük adanın dışında yer alan küçük adalarda gezinti yapabilirsiniz. Tatilinize müzikle eşlik etmek isterseniz; Haziran ayında Suva'da düzenlenen Dünya Müzik Festivali'ne katılabilirsiniz. Tatilinizi temmuz ayında Fiji'de geçirmek isterseniz Nadi şehrinde düzenlenen Bula Festivali'ne katılıp dans ve müziğe doyabilirsiniz.

NİCOYA YARIMADASI – KOSTA RİKA

Kosta Rika'nın güney batısında bulunan bu yarımada, Amerika Kıtası'nın Pasifik ve Büyük Okyanus'a bakan noktasında yer alan bir cennet. Nicoya Yarımadası'na Türkiye'den direkt uçuş yok. Başkent San Jose'ye ya da Liberya şehrine uçuşlar mevcut. Bu noktalardan yarımadaya kara yolu ile geçilebiliyor. Ayrıca San Jose'den tek motorlu uçaklarla uygun fiyatlara yarımadaya geçebilirsiniz.

Nicoya Yarımadası keyifli ve sakin bir tatilden beklenen tüm imkanları ziyaretçilerine sunan bir yer. Ülkenin her noktasında olduğu gibi Nicoya Yarımadası'nda da sonsuz sahil şeridini görüyorsunuz. Buraya geldiğinizde sadece deniz ve güneşi yaşamıyorsunuz. Okyanus'a bakarak gün batımının sonsuzluğunu izlemekten, ruhunuzu arındıracak yoga seanslarına kadar çok fazla alternatifi size sunan bir rota burası.

Sahil şeridinin arkasından başlayan ormanlık alanda doğa yürüyüşleri yapabilir, bölgenin en meşhur faaliyetlerinden olan sörf sporunu deneyebilir hatta eğitim alabilirsiniz. Konaklama için oteller, apart daireler, tatil köyleri ve hosteller gibi çok fazla alternatif arasından seçim yapabilirsiniz.

ALASKA

Yazın tatil yapmak ama ille de kum, deniz, güneş üçlemesine uymak istemiyorum diyorsanız Alaska tatili ilginç bir tercih olabilir. Yazın sıcağından uzak ilkbaharın ilk günlerine geri dönmek isterseniz sizi Alaska uygun olabilir.

Gerçek anlamda doğa turizmi yapmak isteyenlerin kesinlikle deneyimlemesi gereken bir bölge. Tatil planınızda Alaska varsa, öncelikle hangi bölgesine gitmek istediğinizi belirlemeniz gerekiyor.

Yaz aylarında güney kesimler daha ılıman ve iklim bahar mevsimi şartlarında ama Alaska'nın ortasına ya da kuzeyine bir tatil planınız varsa kesinlikle kışlık ekipmanı yanınızda bulundurmalısınız. Bu tatilinizde bölgeye özgü tüm güzellikleri görmeniz için Alaska demiryolu ile günlük ya da haftalık turlara çıkmanızı tavsiye ederiz.