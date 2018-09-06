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İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok ormanı
İç Anadolu Bölgesi’nin tek blok ormanı
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe sınırları içerisinde yer alan ormanlık alan, bol oksijenli havası ve buz gibi sularıyla dikkat çekiyor.
Seyahat 6 Eylül 2018 - 13:40

Eşsiz güzellikleri ile ilçeyi renklendiren ormanlık alanlarda, ilkbaharda başlayan hareketlilik, sonbahar ile birlikte sessizliğe bürünüyor, kış aylarında ise beyaz örtü ile kaplanıyor.

o1Çam ve meşe ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türüne ev sahipliği yapan Akdağmadeni Ormanları içerisinde farklı türde yaban hayvanları bulunuyor.

o2Samsun'dan getirilen ve doğaya bırakılan geyiklerin sayısı ise her geçen yıl biraz daha artıyor.

o4İç Anadolu Bölgesinin tek blok ormanı olan orman içerisinde bulunan soğuk su kaynaklarının oluşturduğu derelerin yanında, yapılan çeşmelerde yaz kış akmaya devam ediyor.

o5Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinletici etkisi, temiz havasıyla ilçe halkıyla birlikte Sivas ve Kayseri illerinden gelenleri ağırlayan orman alanda yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün.

o6İlçe merkezi yakınındaki, kaynak suyunun bulunduğu ‘Kadıpınarı' hafta sonu tatillerinde halkın büyük ilgisini çekiyor.

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