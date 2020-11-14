Iğdır’da sarı sıcak sonbahar

Doğu Anadolu Bölgesi’nin 900 rakımda, yüksek dağların arasında bir ovadan oluşan Iğdır, iklimiyle bölgenin en sıcak kenti. Türkiye’nin kayısı üretim alanı olmasının yanında tarımsal üretimiyle dikkati çeken Iğdır’da sonbahar bir başka güzel yaşanıyor. Mayıs ayında açmaya başlayan ağaçlar, Kasım ayı ile birlikte sarararak dökülen yapraklar kente ayrı bir güzellik katıyor.

Kayısı bahçelerinin sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklarını dökmesi ile oluşturduğu renk cümbüşü adeta insanı büyülüyor. Dronla görüntülenen kayısı bahçeleri sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya gelmesi ile bir ressamın fırçasından çıkmış tabloları andırıyor. Zirvesi karlı kaplı Ağrı dağıyla birlikte beyaza bürünen Alagöz dağları da kentin kartpostallık manzarasına daha da güzellik katıyor.

Iğdır’da yaz aylarında sarı altın olarak bilinen ayrıca önemli bir ekonomik geliri oluşturan ve sonbaharda da sararan yaprakları ile ayrı bir güzelliğe bürünün kayısı bahçeleri başta doğa tutkunları olmak üzere fotoğrafçıların da ilgi odağı olmuş durumda. Her yıl olduğu gibi bu yılda ekim, kasım aylarında aynı iklim koşullarının yaşandığı Iğdır’da aynı kartpostallık görüntüler, bahçelerde kendini gösteriyor. Güz döneminde yaşanan yaprak dökümünü görmek mümkün. Doğa severler sonbaharın güzelliğini görmek ve yaşamak için Melekli kasabasında bulunan İrem bağlarına akın ediyor.

Vatandaşlar, “Sonbahar Iğdır’a bu yıl geç geldi Aslında her mevsimin kendine özgü güzellikleri var. Oysa sonbaharın da kendine özgü pek çok güzelliği var. Doğanın kışa hazırlanışını gözlemlemek ayrı bir zevk. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Yapraklar sararmış güzel manzara Iğdır da sonbahar mevsimi de ayır bir güzelliktir” dedi. (DHA)