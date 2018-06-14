İğneada gezilecek yerler rehberi: Şehrin gürültüsünden kaçmak için en doğru adreslerden İğneada…

İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul'a 250 kilometre, Kırklareli'ne 97 kilometre ve Edirne'ye 165 kilometre uzaklıkta olan İğneada, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçıp sessiz bir tatil i,çin harika bir kaçış noktasıdır. Şimdi, bir ekosistemler zinciri olan İğneada'nın gezilecek yerlerini tanıyalım...

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Denizi, gölleri, longoz (subasar) ormanları, tarihi ve kültürüyle bir cazibe merkezi olan İğneada’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik. İşte ormanları ve deniz feneri ile İğneada seyahatinde gezilecek yerler…

İĞNEADA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

İĞNEADA ORMANLARI

Karadeniz kıyılarının en muazzam güzelliklerinden biri olan İğneada Ormanları’nın en büyük özelliği, subasar longoz ormanı türünde olması. Türkiye’de longoz (subasar) özelliğe sahip alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık alandan biri olan İğneada Ormanları, Avrupa’da da nadir bulunan bir ekosistemdir. İlkbaharda ormanların büyük bir kısmı sualtında kalıyor. İğneada Ormanları, Mert, Erikli, Hamam Gölü ve Longozu, Pedina ve Saka Gölü Longozu gibi irili ufaklı göllere ev sahipliği yapıyor. Kuzeydoğusunda Yıldız Dağları’nın bulunduğu İğneada Ormanları, Türkiye’nin sayılı subasar ormanlarından biri olması nedeniyle de oldukça önemli. İçerisinde çok sayıda canlı ve bitki türü barındırıyor. İğneada Ormanları, ülkemizde en iyi korunan longoz ormanlarından biri olarak görülüyor. Bitki ve hayvan çeşitliliği açısından, Türkiye’nin en eşsiz bölgelerinden biri olan İğneada Ormanları, kuğunun son ürediği yerlerden biri aynı zamanda.

İĞNEADA FENERİ

Türkiye’nin en batı ucunda yer alan deniz feneri olarak kayıtlara geçen İğneada Feneri, denizden 44 metre yükseklikte. İğneada Feneri’nin önünde doğal bir plaj bulunuyor. 1866 yılından beri denizcilerin yolunu aydınlatan İğneada Feneri, kurulduğu dönemde gazyağı ile çalışıyormuş. Teknik gelişmelerin gereği olarak daha sonra asetilen gazı ile çalıştırılmış. Elektrik enerjisinin bölgede kullanılmaya başlamasıyla fener de elektrik enerjisiyle çalıştırılır olmuş. Günümüzde hâlâ elektrik enerjisine bağlı ama ayrıca güneş enerjisini elektriğe çeviren panellerle donatıldı. Sisli, puslu olmayan açık havalarda 20 mil mesafeden görülen fener 10 saniyede bir çakıyor.

BULANIK DERE LONGOZU

İğneada’nın en fazla bilinen derelerinden biri olan Bulanık Dere Longozu ise, bölgenin en büyük deresi olması ile dikkat çekiyor. Hamdibey Köyü tarafından gelip, Demirköy’ün batısındaki dağlardan doğan Dolapdere ve Üç Dereler mevkiinde Bıçkıdere ile birleşen Bulanık Dere Longozu, aşağılarda Kavakdere’yi de sularına katarak Karadeniz’e doğru yol almaya devam eder. Bulanık Dere Longozu’nun bir sonraki durağı ise Deniz Gölü. Fidanlık mevkiinden longozların içine giren Bulanık Dere Longozu, birkaç dereyi daha sularına kattıktan sonra Karadeniz’e dökülüyor.

DUPNİSA MAĞARASI

Kırklareli ilinin Demirköy ilçesinin Sarpdere Köyü sınırları içerisinde, köyün 5 – 6 km güneybatısında yer almaktadır ve Trakya’nın turizme açılmış tek mağarasıdır. Mağara iki kata ve üç girişe sahip bir yeraltı sistemidir. Dupnisa Mağarası 3000 metre uzunluğundadır ve ilk 1000 metresi suyla doludur. Mağarada Türkiye ve Bulgaristan sınırını çizen Rezve Deresinin kaynağının doğduğu nokta var. Mağaranın birinci kapısının ismi Dupnisa Dolin, ikincisi ise Kuru Mağara, üçüncüsü de Kız Mağarası. Bu girişlerden 400 metreyi aşan derinliğiyle en derin olanı Dupnisa Dolindir. Kuru Mağaranın 250 metre ve alt tarafta yer alan Sulu mağaranın da 200 metrelik kısmı ziyarete açılmıştır. Sulu mağaranın 450 metrelik kısmına kadar iskele ve ışıklandırma bulunmaktadır ancak burada halen oluşum halinde olan damla taşlar ile bir çok türde ve çok sayıdaki yarasanın doğal ortamının korunması için ziyarete kapalıdır. Mağara ziyaretçiler için sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatlerinde açıktır. Mağara 15 Mayıs – 15 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilir.



SAKA GÖLÜ LONGOZU

İğneada Longozu’nun en güneyinde bulunan, kumullar arasında 5 hektarlık küçük bir göl Saka Gölü Longozu. Bir lagün gölü olan Saka Gölü Longozu, yılın belirli zamanlarında denizle birleşiyor ve bu durum eşi benzeri olmayan bir doğal kaynak oluşturuyor. Saka Gölü Longozu diğer göllere göre içeride değil, kumsalın kenarında bulunuyor. İçinde pek çok balık türü yaşıyor. Bölgede bulunan diğer göller gibi koruma altına alınmış. Büyük bir kısmı sazlıklarla kaplı. Günübirlik doğa yürüyüşleri için oldukça uygun bir yer.

HAMAM GÖLÜ VE LONGOZU

İğneada Longozu içerisinde yer alan 7 gölden biri. Bulanık Dere Longozu’nun yakınında bulunan Hamam Gölü ve Longozu, kumsala 1200 metre uzaklıkta yer alıyor. Buranın en çok dikkat çeken özelliği, yaz mevsiminde su çekilmesinin en az görülen göl olması. Bununla birlikte kerevit ve tatlı su levreğinin en çok görüldüğü göldür. Hamam Gölü ve Longozu’nun bir diğer dikkat çekici özelliği de nilüfer çiçeklerinin yetiştiği tek bölge olması. Avrupa – Sibirya tatlı su florasını içeren ve 19 hektarlık olan Hamam Gölü ve Longozu’nda, Bulgaristan, Rusya ve Tuna Nehri deltasından gelen kuğu, yaban ördeği gibi göçmen kuşlara rastlamak mümkün. Yolunuz İğneada’ya düşerse, Hamam Gölü ve Longozu’nu da mutlaka görün.