Ihlara Vadisi, pandemi sürecinde 62 bin ziyaretçi ağırladı

Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah üzerinde bulunan Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’ne uğramadan geçmiyor.
Pandemi döneminde tedbirlerin alındığı vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeyle yürüyüş yapılıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçi çeken 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi’ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor.
“BU RAKAMLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ”
Pandemi sürecinde bir süre, sessiz kalan vadinin yeni normalleşme adımlarının ardından tekrar eski neşesine kavuşmaya başladığını anlatan Ihlara Vadisi girişinde kafe işletmecisi Nafiz Köksal, ”Son zamanlarda Doğu Avrupa ülkeleri ile Rusya’dan turistler gelmeye başladı. Türkiye’nin 81 ilinden Ihlara Vadisi’ne gelenler var. Pandemi döneminde 62 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü.” dedi. (DHA)