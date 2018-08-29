Ihlara Vadisi’ndeki kilise duvarında Selçuklu Sultanı tasviri

'Kapadokya'ya açılan kapı' olarak nitelendirilen Aksaray'da, Ihlara Vadisi'ndeki Kırkdamaltı Kilisesi'nin duvarına tasvir edilen Selçuklu Sultanı 2'nci Mesud'un sarıklı ve kaftanlı resmi ilgi çekiyor. Kilise duvarında Sultan Mesud, 'Yüceler yücesi' sözleriyle övülüyor.

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Sultan Mesud’un resminin kiliseye resmedilmesinin, o dönem Roma İmparatorluğu’nun baskılarından kaçıp, Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanlara sahip çıkmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Kapadokya’nın başlangıcı olarak görülen Ihlara Vadisi, Anadolu´daki Hristiyanlığın ilk izlerini de barındırıyor. Belisırma köyü kıyısındaki vadide, 100’den fazla oyma kilise bulunuyor.

Bu kiliselerden en önemlisi ise Kırkdamaltı Kilisesi (Saint Georgios) olarak belirtiliyor. İçindeki kitabelere göre kilisenin, 1283- 1295 yıllarında inşa edildiği kaydediliyor.

O dönemde Roma İmparatorluğu´nun baskılarından kaçıp, Selçuklu Devleti himayesindeki Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanların varlıklarını burada sürdürdüğü belirtiliyor.

Hristiyanlar, inşa ettikleri Kırkdamaltı Kilisesi´ndeki kitabelerde, dönemin Selçuklu Sultanı 2´nci Mesud´a da övgülerle yer veriyor.

Kilisenin duvarında bulunan bölgenin yönetici konumundaki Amirarzes Basileios ve eşi Tamara ile yanlarında Müslüman sarığı ve kaftanıyla resmedilen kişinin, Hristiyanlara sahip çıkan Sultan 2´nci Mesud olduğu düşünülüyor.

DHA