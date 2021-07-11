İki denizi kucaklayan Muğla

Bugüne kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle eşsiz bir kent Muğla…

Akdeniz ve Ege'yi kucaklayan şehir, Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi ilçeleriyle de Türkiye'de yaz turizminin kalbi durumunda.

Muğla son yıllarda sadece tatilcileri ağırlamakla kalmıyor, spor turizmi açısından da önemli bir rota haline geliyor.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen spor turnuvaları ve etkinlikleri tüm dünyadan milyonlarca kişiye Muğla'yı tanıtıyor.

Konaklama ve diğer sosyal imkanları da oldukça zengin olan kent, spor için gelen turistlere benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Uluslararası Yat Yarışları, Dünya Kiteboard Şampiyonası,

The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Dünya Ralli Şampiyonası, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, bu turnuvalardan bazıları…