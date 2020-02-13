İnce Minareli Medrese ile Taş ve Ahşap Eserler Müzesi

İnce Minareli Medrese ile Taş ve Ahşap Eserler Müzesi

Konya’nın taş işçiliği ile ünlü zarif Selçuklu eserlerinden biri olan İnce Minareli Medrese, Selçuklu veziri Sâhib Ata Fafrettin Ali tarafından 1265 – 1280 yılları arasında yaptırılmış, avlusunun üzeri kubbeyle örtülü üç medreseden biri.

Taç kapı üzerindeki madalyon içerisinde mimarının ismi Kölük Bin Abdullah olarak yazılı.

Medrese, yapıya bitişik mescit minaresinin ince ve göz alıcı olmasından dolayı “İnce Minareli” olarak anılmakta.

Yapıldığı yıllarda iki şerefeli olan minarenin, 1901 yılında yıldırım düşmesi sonucu önce birinci şerefeden yukarısı, sonra da şerefesi yıkılmış.

Selçuklu ilçesi Beyhekim mahallesinde bulunan kapalı avlulu, tek eyvanlı ve tek katlı medrese, hat sanatının önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Özellikle taç kapısı, taş oymacılığının ve yazının yoğun olarak uygulandığı ender örnekler arasında.

İç mekanda, kubbe eteğini çevreleyen bordürde Kûfi yazı ile “El Mülkü-l'illâh” yazısı yer alıyor.

Medrese, 1876 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, 1899 yılında ise kapsamlı bir yenileme çalışması yapılmış.

Cumhuriyet döneminde de çeşitli onarım çalışmaları gerçekleşmiş, 1956 yılında ise; “Taş ve Ahşap Eserler Müzesi” olarak hizmete açılmış.

Halen müzede Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait rölyefler, ahşap malzemeye oyma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motifli kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleriyle taş ve mermer üzerine oyma tekniği ile yazılmış kitabeler, mermer üzerine işlenmiş mezar taşları ve sandukalar sergileniyor.