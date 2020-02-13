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İnce Minareli Medrese ile Taş ve Ahşap Eserler Müzesi
İnce Minareli Medrese ile Taş ve Ahşap Eserler Müzesi
Konya’nın taş işçiliği ile ünlü zarif Selçuklu eserlerinden biri olan İnce Minareli Medrese, Selçuklu veziri Sâhib Ata Fafrettin Ali tarafından 1265 – 1280 yılları arasında yaptırılmış, avlusunun üzeri kubbeyle örtülü üç medreseden biri.
Seyahat 13 Şubat 2020 - 11:10

Taç kapı üzerindeki madalyon içerisinde mimarının ismi Kölük Bin Abdullah olarak yazılı.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Medrese, yapıya bitişik mescit minaresinin ince ve göz alıcı olmasından dolayı “İnce Minareli” olarak anılmakta.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yapıldığı yıllarda iki şerefeli olan minarenin, 1901 yılında yıldırım düşmesi sonucu önce birinci şerefeden yukarısı, sonra da şerefesi yıkılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Selçuklu ilçesi Beyhekim mahallesinde bulunan kapalı avlulu, tek eyvanlı ve tek katlı medrese, hat sanatının önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Özellikle taç kapısı, taş oymacılığının ve yazının yoğun olarak uygulandığı ender örnekler arasında.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

İç mekanda, kubbe eteğini çevreleyen bordürde Kûfi yazı ile “El Mülkü-l'illâh” yazısı yer alıyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Medrese, 1876 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, 1899 yılında ise kapsamlı bir yenileme çalışması yapılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Cumhuriyet döneminde de çeşitli onarım çalışmaları gerçekleşmiş, 1956 yılında ise; “Taş ve Ahşap Eserler Müzesi” olarak hizmete açılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Halen müzede Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait rölyefler, ahşap malzemeye oyma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motifli kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleriyle taş ve mermer üzerine oyma tekniği ile yazılmış kitabeler, mermer üzerine işlenmiş mezar taşları ve sandukalar sergileniyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos