İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu yükseltti

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yeni dönemde kısa süreli seyahatlerin azalmasını, iç turizmin artmasını, yurt dışı seyahatlerinin süresinin uzamasını beklediklerini söyledi.

Corona virüsü salgınının tüm dünyada seyahat kısıtlamalarına yol açması nedeniyle beklediği rağbeti göremeyen turizm sektörü, corona sonrası döneme ilişkin ortaya konulan öngörülerle yeni dönem için turizm hazırlıkları yapmaya devam ediyor.

Recep Yavuz vakaların neredeyse tamamen bittiği Çin’de 2020 Ağustos ayında iç hat uçuşları bir önceki seneyi yakaladığına değinerek turizmin aldığı bu ağır darbeyi birkaç yıl içinde telafi edilebileceğini vurguladı. (DHA)