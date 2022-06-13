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Instagram’da her gördüğünüze inanmayın… İşte sosyal medyada gösterilen muhteşem yerlerin gerçekteki halleri

Instagram'da gördüğünüz ve merak ettiğiniz yerler aslında sandığınız kadar güzel olmayabilir.... Seyahat yazarı ve sosyal medya ünlüsü Lucy Tranos, sosyal medyada gördüğünüz muhteşem güzellikteki yerlerin gerçek halini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:20 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
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Hafta içi ofistesiniz ve Instagram’ı açıyorsunuz; Dünyanın en güzel yerlerini gezen seyahat bloggerları… Belki moraliniz bozuluyor, hemen Instagram’ı kapatıyorsunuz…

Peki aslında cennet gibi gözüken yerler aslında turist karmaşasından ibaretse? Bir sonsuzluk havuzu önünde çekilen veya ıssız gibi görünen yerlerdeki fotoğrafların ardında aslında büyük bir yalansa?

Genç bir seyahat bloggerı olan Lucy Tranos, Avrupa’nın en ünlü turist merkezlerinden Yunanistan’ın Santorini adasında yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı. Tranos, Santorini’de fotoğraf çekmeye çalışmanın ‘aslında nasıl bir şey olduğunu’ sözler önüne serdi.

How it looks on Instagram, how it really is -Blogger shows the queues for a photo in Santorini - News 24 Happenings

Santorini’nin en ünlü tepelerinden birinde mavi kubbeleri ve göz alıcı denizi fotoğraflamak isteyen Tranos, önce kendi fotoğrafını sonra da kamera arkasını paylaştı.

Bir havuzun önünde masmavi deniz arkasında fotoğraf çekilen genç kadının yanında kimse yokmuş gibi görünüyordu. Ama aslında, arkasında fotoğraf çekme şansını bekleyen uzun bir turist kuyruğu vardı.

Tranos, o anları takipçileriyle paylaşırken ‘Instagram’da her gördüğünüz inanmayın.” diye yazdı. Tranos, “Oia, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bu kadar insanın burada olmasına şaşmamalı. Ama kalabalıklar olmadan fotoğraf çekilebilmenin ve adayı gezebilmenin tek yolu çok erken kalkmak.” yazdı.

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Lucy, son üç yıldır her yaz Santorini adasını ziyaret ettiğini ve her seferinde daha yoğun olduğunu fark ettiğini açıkladı.

Benzer bir örnek geçtiğimiz günlerde Japonya’dan gelmişti. Ülkedeki ikonik “Hakone Shrin” tapınağının sosyal medyada hiç görülmeyen bir boyutu bir seyahat bloggerı tarafından paylaşılmıştı.

İşte o fotoğraflar;

A person posing under the red torii gate of the Hakone Shrine

Hakone Tapınağı’nda çekilen Instagram fotoğrafı

Instagram’da Japonya’ya gitmiş birine rastlarsanız bu fotoğrafı görmeniz mümkün. Peki bu aşırı ıssız ve güzel gözüken yer aslında nasıl mı?

 

The long line at Hakone Shrine in Japan

Tapınağın önündeki uzun kuyruk

İşte tam olarak da böyle…

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