İran gezilecek yerler: Tarihi sarayları ve büyülü dokusu ile İran gezi rehberi…

Dünyanın en köklü uygarlıklarından biri olan İran, birçok tarihi saray, mescit, cami gibi yapıların yanı sıra doğal alanları ile meşhurdur. İran'ın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Büyük ve derin bir tarihî geçmişe sahip olan İran, zengin kültürel dokusu ve etkileyici mimarisi ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İran’a seyahat yapmayı planlıyorsanız, sizler için derlediğimiz İran gezilecek yerler listesine göz atmanızı tavsiye ediyoruz…

Umman Körfezi, Hazar Denizi ve Fars Körfezi’nin çevrelediği İran Asya’nın güneybatısında yer alır. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak ve Afganistan’a da sınırı bulunan İran, özellikle doğal gaz ve petrol gibi yeraltı kaynaklarıyla Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerden biridir. Tarih boyunca dünya siyasetinde önemli bir yere sahip olan İran, tarihi ve turistik açıdan önemli miraslara sahiptir. Şimdi İran’ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım…

İRAN GEZİLECEK YERLER

ŞİRAZ / PERSEPOLİS

Şiraz’a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Persepolis, Pers Hükümdarlığı’nın başkentliğini yapmış olan bir antik şehirdir. Hükümdar I. Darius’un oluşturduğu kent, I. Serhas ve Artakserkses dönemlerinde daha da genişletilmiş mükemmel yapılarla zenginleştirilmiştir. Onlarca anıta, Pers dini inancına ait putlara, saraylara ve Kral mezarlarına sahip olan Persepolis antik kenti, Büyük İskender’in Persleri mağlup ettiği savaşın ardından yakılmıştır. Arkeolojik çalışmalar sonucunda yeniden meydana çıkarılan antik kent, şu anda İran’ın en tarihi yerlerindendir.

ŞİRAZ / ERAM BAHÇESİ

Khoshk Nehri’nin kuzey kıyısında bulunan tarihi Fars bahçesi içerisindeki bina ile beraber 13. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Yüzlerce yıl sonra peyzaj mimarı Hacı Muhammed Hasan tarafından yeniden düzenlenen Eram Bahçeleri, Zand ve Kaçar Hanedanları döneminde restore edilmiştir. Bahçedeki yapı, 2 katlı ve 32 odalıdır. Eram Bahçesi de, İran’ın Pers Bahçeleri gibi UNESCO’nun kültürel miras alanlarından biridir.

İSFAHAN / NAKŞ-I CİHAN MEYDANI

Nakş-ı Cihan Meydanı, halk arasında ‘İmam Meydanı’ ismiyle bilinmektedir. Kent merkezinde yer alan meydanın inşasına 1598 yılında başlanmış ve 1629 yılında tamamlanmış. Mimari titizlikle inşa edilmiş meydanın içerisindeyken, dışarıdan herhangi bir bina görülemiyor. Meydanın güney kanadında, tabanından tavanına çinilerle süslenmiş olan İmam Cami (Şah Camisi); doğu kanadında görkemli işlemelere sahip Şeyh Lütfullah Camii ve batı kanadında ise etkileyici bir iç tasarıma sahip müzik odası ile ünlü Ali Kapu Sarayı olmak üzere 3 önemli yapı bulunuyor. Kuzey taraftaki Keisaria kapısı da İsfahan Kapalı çarşısına açılıyor. Namaaz-e Jom'eh yani Cuma namazı Şah Camiin'nde kıldırılıyor. 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenen Nakş-ı Cihan Meydanı, 508 metre uzunluğu, 160 metre genişliği ve 89,600 metrekare büyüklüğüyle yalnızca İran’ın değil tüm Güneydoğu Asya’nın en geniş meydanı olma özelliğini taşımaktadır. İran’da görülmesi gereken yerlerden biridir.

İSFAHAN / ŞEYH LÜTFULLAH CAMİİ

Nakş-ı Cihan Meydanı’nda yer almaktadır. Safevilerin bölgede hakim olduğu dönemde aslında bir kültür merkezi olarak yapılan caminin inşasına 1603 yılında başlanmış ve 1618 yılında tamamlanmış. Caminin mimarı olan Şah Abbası'ın Mimar Başı Şeyh Bahai, aynı zamanda bir bilim adamı, filozof, matematikçi, astronom ve şairdi. Şeyh Lütfullah Camii, bir çok kısmı arabeski somutlaştıran arabesk bezemeli çinileri, kubbesi ve Safevi süslemesinin zenginliği ile dikkat çekiyor. Şah Abbas'ın nakkaşı olan Rıza Abbasi'nin süslemelerinde, çiçekler, kuşlar ve hayvan figürleri göze çarpıyor. Sarayla arasında bulunan alt geçitten çadorlarını giymeye gerek kalmadan Şah'ın kızları eğitim almaya geçermiş. İsfahan'da, 11-19 yüzyıllardan kalan çok sayıdaki etkileyici İslam mimarisi örnekleri görülebilir. Şeyh Lütfullah Camii, İmam Meydanı ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

İSFAHAN / MESCİD-İ ŞAH CAMİİ

1629 yılında inşa edilen çift minareli Mescid-i Şah, İsfahan kentinin Nakş-ı Cihan Meydanı’nda bulunmaktadır. Safevî devri mimari eserlerinin ve İran camilerinin en güzellerinden biridir. Mes­cid-i İmâm, Mescid-i Sultanî-i Cedîd ve Câmi-i Abbasî isimleriyle de tanınır. Safevi hükümdarı I. Abbas’ın isteği üzerine yapılan mescit Bahaüddin Amili, Ustad Shoja Isfahani, Ustad Ali Akbar Isfahani ve Ustad Fereydun Naini gibi dönemin ünlü mimarları tarafından tasarlanmıştır.

İSFAHAN / NASIR EL-MÜLK CAMİİ

Nasır El-Mülk Camii, 1876 yılında Katar Kralı Mirza Hasan Ali Nasır el-Mülk'ün emri ile yaptırılmıştır. Caminin mimar ve tasarımcıları Muhammed Hasan ve Muhammed Rıza Kaşi Pazi Şirazi’dir. Rengarenk camları ve iç dizaynı ile ortaya çıkan bu güzelliklerden ötürü camiye ‘Pembe Camii' de deniyor. Camiinin yapımına 1876 yılında başlanmış olmasına rağmen bugünkü görünümüne 1888 yılında kavuşmuştur. Dünyanın en renkli camisidir. Renk cümbüşü ve ince sanatıyla hayranlık uyandıran cami UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

İSFAHAN / İSFAHAN ULU CAMİİ

İsfahan Ulu Camii ya da İsfahan Cuma Camisi, İran’ın İsfahan Eyaleti’ndeki yer alan cuma camisidir. Cami, 771 yılından 20. yüzyılın sonlarına kadar devam eden inşaat, yeniden yapılanma, ilaveler ve yenilemelerin sonucunda bugünkü halini almıştır. İsfahan Kapalıçarşısı, caminin güneybatı kanadında yer almaktadır. 2012 yılında UNESCO tarafından bir Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.

TAHRAN / GÜLİSTAN SARAYI

Tahran'ın güneyinde, Erg Meydanı’nın yakınında eski Tahran surlarının sınırları içerisinde Kaçar Hanedanı dönemine ait birçok yapıdan meydana gelen bir saray kompleksidir. İlk olarak Safevi hükümdarı I. Tahmasb (1524-1576) burayı kale olarak inşa etmiş. Fakat Kaçar Hanedanı döneminde bu bina resmen tekrar inşa edilmiş ve zamanla çevresine farklı binalar yapılarak muazzam bir saraya dönüştürülmüş. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bu muhteşem sarayın mimarisi çok zengin. Yüksek tavanları, el işçiliği ile süslenmiş ahşap oymaları ve dev sütunları buranın bir saray olduğunu kanıtlıyor. Tarihi eser niteliğindeki perdeler ve mobilyaların bütünlük gösterdiği salonlarda, farklı seramik örnekleri ve paha biçilemez İran halıları bulunuyor. İranlı ünlü ressam Kemal-ul Mülk'ün eserlerine de yer verilen tablolar ise neredeyse her odaya zenginlik katıyor. Gülistan Sarayı’nda Şems-ül İmare, Selam Salonu, Ayna Salonu, Ebyez Sarayı, Taht-i Mermer, Badgir Binası ve Berelyan Binası gibi bölümler bulunmaktadır. Sarayın mükemmel bir havuzu harika bitkilerden oluşan peyzajlı bir bahçesi vardır.,

BAM / ARG-E BAM

İran’ın Kirman eyaletine bağlı olan Bam kentinde bulunan tarihi bir kaledir. Kalenin kökeni, MÖ 4. ve 6. yüzyıllara dayanmaktadır. 180 bin metrekarelik alan içinde yer alan Arg-e Bam, 6-7 metrelik dev surlarıyla dikkat çekmektedir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kale, tam 67 kuleye sahiptir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başaran kale, 2003 Bam depreminde ağır hasar alarak harabeye dönmüştür. Tarihi kalenin aslına uygun şekilde restore edilmesi için İtalya, Japonya, Fransa gibi ülkelerden yardım yağmıştır.

TAHRAN / AZADİ KULESİ (ÖZGÜRLÜK KULESİ)

Başkent Tahran’ın en önemli simgelerinden biri olan Azadi Kulesi, Pers İmparatorluğu’nun 2500. kuruluş yıldönümü nedeniyle Şah Rıza Pehlevi tarafından 1971 yılında yaptırılmıştır. İran’ın meşhur mimarlarından Hossein Amanat tarafından tasarlanan Özgürlük Kulesi, tam 50 metre yüksekliğindedir. Önceki adı Şehyad olan kule, bugünkü adını devrimden sonra almış. Şah döneminde farklı etkinlikler için kullanılan kulenin içi bugün müze olarak hizmet veriyor. İlk salonda sergilenen vazolarda geleneksel İran sanatının farklı örneklerini görmek mümkün. Sergilenen eserler arasında mermer, gümüş ve bakır üzerine yapılan işlemeler dikkat çekiyor. Kulenin altındaki bir diğer salon hat sanatına ayrılmış. Burada farklı sanatçılar tarafından yapılan seçkin hat tabloları sergileniyor. Kulede müzenin yanı sıra bazı konserler veya tiyatro gösterileri için kullanılan özel bir sinema salonu da bulunuyor. Ülkenin batısında Körfez kıyısındaki bölgelerden getirilen mermer ve taşlarla yapılan kulede, farklı amaçlara hizmet eden çok sayıda salon da var. Salonlar Şah döneminde yapıldığı şeklini muhafaza ediyor. Özgürlük Kulesi, Cezayir’de 1982’de inşa edilen ‘Monument des Martyrs’ adlı anıtın da ilham kaynağı olmuştur.

TÜRKİYE’DEK EN GÜZEL 5 KÜLTÜR MİRASI

TAHRAN / MİLAD KULESİ

Tahran’ın merkezindeki kule, dünyanın en yüksek 5 gökdeleni arasında gösterilmektedir. 2000 ve 2008 yılları arasında inşa edilen Milad Kulesi, mimar Muhammet Rıza Hafizi tarafından İran ve İslami geleneklerine göre doğu tarzı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Yapının çatıya kadar olan yüksekliği 315 m’dir. En uç kısmına kadar olan yükseklik ise 435 metredir. 345. metrede 12. kat ve teras yer almaktadır ve teras katında Tahran manzarasını rahatça izlemek mümkündür.

TAHRAN / İRAN ULUSAL MÜZESİ

Tahran’da bulunan bir arkeoloji ve tarih müzesidir. Antik Pers eserlerini, çömlekleri, metal işlerini, kitapları ve madeni paraları sergilemektedir.1937’de açılmıştır. Müze iki binadan oluşmaktadır. Bir numaralı bina İslamiyet öncesi döneme ait toplanan eserleri sunarken iki numaralı bina İslamiyet sonrası eserleri sunmaktadır. Birinci binada üç salon vardır. Bu üç salon Medler, Ahameniş İmparatorluğu, Selevkos İmparatorluğu, Part İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu boyunca alt, orta ve üst Eski Taş Çağından, Yeni Taş Çağından, Kalkolitik çağlardan, erken ve geç dönem Bronz Çağları, I-III Demir Çağlarından eserler sergilemektedir.