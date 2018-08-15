İrlanda gezilecek yerler: Edebiyat Başkenti İrlanda gezi rehberi

Unesco tarafından ‘Edebiyat Başkenti’ olarak seçilmiş ve dünyanın en önemli yazarlarını yetiştirmiş, kartpostal tadında doğal ve tarihi güzellikleri, kaleleri, festivalleri ile fantastik bir ülke olan İrlanda'nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte İrlanda gezi rehberi...

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Yemyeşil kırlar ve uçsuz bucaksız vadiler ile dümdüz ovaları ile İrlanda, ziyaretçilerini her zaman büyüleyen bir ülke. Kuzeybatı Avrupa’da yer alan yeşilin binbir tonunu görebileceğiniz nefes kesen keskin manzaralarla dolu bir Kelt ülkesi. Şimdi İrlanda’nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım…

İRLANDA GEZİLECEK YERLER

DUBLİN / DUBLİN KALESİ

1922 yılına kadar Birleşik Krallık Hükümeti'nin İrlanda'daki yönetim merkezi olarak kullanılan Dublin Kalesi, 1204 yılında Kral John'un emriyle inşa edilmiş. MS 1. yüzyılda Keltler'in yerleşim yeri olarak kullandığı alan üzerinde yükselen yapının günümüzdeki haline ise 18. yüzyılda gelmiş. Her yıl mayıs ayında düzenlenen Heineken Green Energy Festivali'ne ev sahipliği yapan kalede Gelir Müzesi gibi görmek isteyebileceğiniz ilginç yerler bulunmakta.

DUBLİN / İRLANDA ULUSAL MÜZESİ

Arkeoloji, dekoratif sanatlar ve tarih, kent yaşamı temalı 3 bölümünde 4 milyondan fazla eserin sergilendiği İrlanda Ulusal Müzesi (National Museum of Ireland), 1877 yılında parlamento tarafından kurulmuş. Şu an bulunduğu Kildera Caddesi'ndeki binasına 1890 yılında taşınmasının ardından halka açılan müzenin arkeoloji bölümünde İrlanda'nın çeşitli yerlerinden getirilen tarihi kalıntılar, dekoratif sanatlar ve tarih bölümünde gündelik hayatın yanı sıra askeri alanda kullanılan eşyalar, kent yaşamında ise İrlanda halkının yaşayış biçimi hakkında detaylı bilgiler içeren materyaller yer alıyor.

DUBLİN / PHOENİX PARK

Liffey Nehri'nin kuzeyinde ve şehir merkezinin 2–4 kilometre batısında yer alan parktır. 11 kilometrelik çevre duvarı ile 707 hektarlık alanı kaplar. Avrupa'nın en büyük duvarlı şehir parklarından biridir. Özellikle gençler tarafından çok tercih ediliyor. Çok büyük yeşil alanlara ve ağaçlarla çevrili meydanlara sahiptir ve 17. yüzyıldan bu yana yabani Nadas geyiklerine ev sahipliği yapmaktadır. Parkın bir kısmında ayrıca hayvanat bahçesi de bulunmaktadır. Dinlenmek, resim çekmek, doğayla iç içe olmayı sevenler için vazgeçilmeyecek yerlerden biri.

DUBLİN / ST PATRICKS KATEDRALİ

İrlanda'nın en büyüğü olan St Patricks Katedrali, Dublin'in ilk Anglo-Norman başpiskoposu John Patrick tarafından 1191 yılında kuruldu. Gotik tarzda inşa edilen St Patricks Katedrali’nin eşsiz mimari özellikleri ziyaretçilerini büyülüyor. İç kısmındaki tavan ve taban işlemeleri, görsel zenginliğini oluşturuyor. Günümüzde başpiskoposluk tarafından idari merkez olarak kullanılan katedralde ulusal kutlamaların yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

DUBLİN / SPİRE OF DUBLİN

Dublin’in tam ortasında yer alan ve paslanmaz çelikten yapılan iğneye benzeyen büyük bir anıttır. Anıt, 121.2 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun anıtı olup 4 milyon Euro maliyetle yapıldı. Otobüslerin son durak merkezi, ünlü caddelerin kesişme yeri ve en çok da insanların buluşma noktası olarak kullandığı yerlerden birisidir.

DUBLİN / GALWAY KATEDRALİ

Avrupa'nın en büyük taş katedrallerinden olan Galway Katedrali, yerel kireç taşı kullanılarak 1965 yılında inşa edilmiş. Rönesans ve Gotik özellikler taşıyan katedral devasa kubbesi ve kavisli kemerleriyle de dikkat çekiyor. Kusursuz bir akustiği olan katedral binası, çeşitli müzik dinletilerine de ev sahipliği yapıyor.

DUBLİN / KILMAINHAM GOAL

1796 yılında inşa edilen Kilmainham Gaol, 20. yüzyılın başına kadar halka açık idamların gerçekleştirildiği bir hapishane olarak kullanılmış. Robert Emmet, Charles Stewart Parnell, Eamon de Valera, 1916 Yükseliş Hareketi liderleri gibi İrlanda tarihinde önemli yeri olan politikacıların ve askeri liderlerin tutulduğu hapishane, günümüzde ülke tarihinin en karanlık dönemlerine ışık tutan bir müze olarak kullanılıyor.

DUBLİN / TRINITY KOLEJİ

Birleşik Krallık'ın en eski 7 üniversitesinden birisi olan Trinity Koleji, Oxford ve Cambridge üniversiteleri model alınarak 1592 yılında kurulmuş. Tudor Hanedanı'nın gücünü pekiştirmek adına kurulduğu dönemde sadece Protestan öğrencileri kabul eden eğitim kurumunun mimarisiyle insanı büyüleyen binasının içerisinde çağdaş sanat galerisi Douglas Hyde Gallery; jeoloji ve mühendislik içerikli Museum Building gibi gezginlerin yoğun ilgisini çeken birimler bulunuyor.

CORK / SHANDON KİLİSESİ

Şehrin sembol yapıları arasında gösterilen Shandon Kilisesi, 1726 yılında inşa edildi. Kilise içinde bulunan çanlar ise buraya gelen turistleri cezbeden en önemli faktörlerden biri çünkü pek çok kilisedekinin aksine bu çanları turistlerin çalmasına da izin veriliyor.

CORK / ELIZABETH KALESİ

Şehri Anglo-Normanlara karşı korumak için Cork'un en yüksek bölgesine inşa edilen ve yüksekliği 3 buçuk metreyi bulan Elizabeth Kalesi, ihtşamlı görünümüyle turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri. Muhteşem şehir manzarasıyla fotoğraf meraklılarını da cezbeden bu yapı, South Gate Köprüsü yakınlarında yer alıyor.

CORK / CORK ULUSAL ANITI

Mimar John Francis Davis tarafından tasarlanmış olan Cork Ulusal Anıtı, 1906 yılında yapılmıştır. Anıtın üzerinde “1798, 1803, 1848 ve 1867 tarihindeki savaşlarda hayatını kaybeden cesur adamların varlığını sürdürmek için onların anısına dikilmiştir” yazmakta. Büyük İrlandalı yurtseverlerin adının yazdığı anıt, Cork bölgesinin kültürel ve tarihi yapısı en güzel yansıtan yapılar arasında yerini alıyor.

DEVLER GEÇİDİ

İrlanda'nın kuzeydoğu kıyılarında yer alan Devler Geçidi, 60 milyon yılda meydana gelmiş olağanüstü bir doğal oluşumdur. 37 binden fazla altıgen şeklinde kayanın bulunduğu bölge, kimilerine göre dev bir peteği, kimilerine göre ise bir piyanonun tuşlarını andırıyor.

KILLARNEY ULUSAL PARKI

Killarney bölgesinde 1932 yılında inşa edilen park, İrlanda'yı ziyaret edenlerin sıklıkla gittiği yerlerden biridir. Muckross House ve geniş bahçeler görülmesi gereken yerlerden. İrlanda'nın meşhuur Ala Geyikleri bu parkta yaşamaktadır. Ayrıca su samurları ve kuğular parkta bulunan gölleri süslemektedir. Göller tekne turuyla, bazı yolları ise at arabaları ile gezilebiliyor. İsterseniz bisiklet kiralayıp kendinizi keşfe çıkabiliyorsunuz.

BELFAST / BELFAST KALESİ

Deniz seviyesinden 400 metre yukarıda, Cavehill Country Parkı'nın eteklerinde yer alan Belfast Kalesi, muhteşem bir kent manzarası sunuyor. 12. yüzyılın sonlarına doğru Normanlar tarafından yapılan ilk kalenin ardından bugünkü yapı, 1811 ve 1870 yılları arasında yapıldı. Bir antika dükkânı ve bir restoranı da bulunan kale, özel davetlere, konferanslara ve resepsiyonlara ev sahipliği yapan popüler bir mekân.