İş seyahatini keyfe dönüştüren ‘bleisure’ trendi

İş (business) ve boş vakit (leisure) kelimelerinin birleşmesi ile oluşan bleisure seyahat, tam da yeni kelimede yaratılan iç içeliği ifade ediyor; iş seyahatini boş vakitle buluşturarak yepyeni bir seyahat anlayışı yaratıyor.

Son birkaç sene içinde telaffuz edilmeye başlanan ve 2019 senesi seyahat trendleri arasına giren bleisure, klasik iş yolculuklarına yeni bir deneyim ekleme fırsatı yaratıyor. Avis firmasının yaptığı araştırmaya göre iş için seyahat edenlerin %87'si aynı seyahat içinde boş vakitlerinin olmasını ve iki seyahati bir arada yapmayı seviyor. Öyle ki seyahat edenlerin %56'sı yolculuklarında yanlarına çocukları da dahil olmak üzere ailelerini de almak istiyor. Sonuç olarak iş ve keyif arasındaki çizgi bulanıklaşıyor.

Planlı Olun ve Akıllıca Toplanın



Millenial kuşağı ile yükselen bleisure trendi 2019 senesi ile birlikte yaş, cinsiyet veya titre fark etmeksizin yeni bir seyahat avantajına dönüştü bile. Peki bu zamanı en efektif şekilde değerlendirmek için ne yapmalısınız?

Seyahatlerinizde pratik bir ulaşım için bagaj tipi valizleri tercih edin. Bu sayede valizinizi beklemekten veya kaybetme endişesi taşımaktan kurtulursunuz. Şarj aletinizi bulmak için tüm valizinizi boşaltmak yerine valiz içi çantalar edinerek daha akılcı çözümler üretin.

Hem toplantılarınız hem de boş zamanlarınız için kombinler hazırlayın; kıyafetlerinizi kırışmayan kumaşlardan seçin ve birbirleri ile uyumlu olmalarına özen gösterin. Kalacağınız otelde spor salonu ve SPA olması ihtimalinin yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak yanınıza spor giyim eşyalarınızı da alın.

Gününüzü öldürmemek ve havaalanındaki gün içi yoğunluğundan kaynaklı olası rötarları önlemek için uçak biletinizi sabah en erken saatlere almaya çalışın. Toplantılar arasındaki zamanı iyi değerlendirmek için gideceğiniz şehirle alakalı kısa bir ön araştırma yapın; gezmek ve görmek istediğiniz yerleri haritanıza kaydedin.



KONAKLAMA ÖNERİLERİ

Fairmont Quasar İstanbul

Bir iş gezisi için İstanbul’daysanız konaklamanız gereken yer; Fairmont Quasar İstanbul. Hem şehirdeki birçok yere olan yakınlığı hem de bünyesindeki mükemmel restaurantlarının yaşattığı gastronomi deneyimiyle iş gezinizi keyifli hale getirecek lokasyonlardan.

SO Sofitel, Bangkok

Tüm teknoloji meraklılarına hitap eden SO Sofitel'in her odasında internete girebileceğiniz ve görüntülü arama yapabileceğiniz bir Mac mini bilgisayar bulunuyor. Aynı zamanda konaklamanız süresince kullanabilmeniz için size bir de iPad temin veriliyor. Tayland'ın kalbinde konumlanan lokasyonunun yanı sıra içinde bulunan rahatlama merkezi ile de üretken bir seyahat geçirmenize olanak sağlıyor.

Zoku Amsterdam, Amsterdam



Mobil profesyoneller için tasarlanan Zoku Amsterdam, dünya çapındaki çalışma ve yaşam şekli alışkanlıklarında ilham alarak şekillendirilmiş bir otel. Loft biçiminde özenle kurgulanmış odalarında büyük toplantı masaları ve toplantılarınızda kullanabileceğiniz tam ekipmanlı bir mutfak yer alıyor. Markör, lastik, not defteri, kalem ve Apple TV gibi ofis malzemelerinin yer aldığı kitlerini kullanabileceğiniz oteldeki açık alanlarda yeni insanlarla tanışıp yeni bağlantılar kurmanız da çok olası.

Pensione Hotel, Melbourne

Evinizden uzakta ev özlemi çekmemeniz için Avrupa stilinde ve sıcacık bir atmosferle kurgulanan Pensione Hotel, boş zamanlarınızda Melbourne şehrini keşfe çıkmanız açısından da oldukça merkezi bir konumda.

Corinthia Hotel, Londra



Uzun bir seyahatin ve toplantının ardından vücudunuzdan çekilen tüm enerjiyi geri kazanabileceğiniz Corinthia Hotel, tüm profesyonel misafirleri için nörolog Dr. Tara Swart uzmanlığında destek veriyor. Oteldeki menülerin de beyin gücünü artırmaya yönelik doğal besinlerle hazırlandığını ekleyelim.

Hotel Indigo, Singapur

Sanatın ve lokal kültürün alışılmadık bir bileşimini sunan Hotel Indigo, iş seyahatini ilham dolu bir yolculuğa çevirmek isteyenler için ideal. Bir açık hava müzesini andıran şehir merkezine de yakın olan otel, fotoğraf çekmek isteyenler için de rüya gibi olanaklar sağlıyor.

Hotel Schani Wien, Viyana

2015 senesinde açılan Hotel Schani, dünyanın en iyi iş birlikçi oteli olarak tanınıyor. Otele giriş yaparken beklememeniz için size mobil oda anahtarı tanımlanıyor; konaklamanız süresince ödemelerinizi Bitcoin seçeneği ile de yapabiliyorsunuz ve elektrikli scooter kiralayabiliyorsunuz. Her şeyin zamanı etkin ve efektif kullanmak üzerine organize edildiği otelin ‘oturma odası' olarak adlandırılan kısmında diğer ziyaretçilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz.

Downtown Camper by Scandic, Stockholm

Kuzey Avrupa'daki en büyük otel zinciri Scandic Hotels'in iş seyahatlerinde buluşmaları incelikle organize etmek için özel çözümler sunmak üzerine tasarladığı Downtown Camper by Scandic, Stockholm'un kalbinde yer alıyor. Enerjik, rahat, teknolojik ve ilham dolu toplantı alanlarının yanı sıra açık bir spor alanına da yer veriyor.

Sheraton New York Times Square Hotel, New York

Time Square gibi merkezi gibi bir yerde konumlanan Sheraton, günün her saati açık bir iş merkezi gibi hareketli ve verimli büyüklü küçüklü konferans salonlarına sahip. Toplantınız bittiğinde de sadece birkaç dakika mesafedeki Broadway şovları, NatGeo Discovery Center veya NFL Experience gibi eğlence seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Kaynak: Oggusto