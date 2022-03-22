İshak Paşa Sarayı’nda ziyaretçi rekoru

Medeniyetler geçidi olarak bilinen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İshak Paşa Sarayı, 2021 yılında 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

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Tarihte medeniyetler geçidi olarak nitelendirilen Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı'dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, 2021 yılında 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Medeniyetler geçidi olarak bilinen tarihi İshak Paşa Sarayı’na ziyaretçi akını. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alan Ağrı’daki tarihi saray, pandemiye rağmen 2021’de 226 bin ziyaretçi ağırlayarak son 9 yılın ziyaretçi sayısı rekorunu kırdı” ifadelerini kullandı. (İHA)

